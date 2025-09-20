SPÖ-Kärnten 1: Landesparteitag beginnt mit Abschied

Villach (OTS) -

Eine Ära geht zu Ende! Nach 15 Jahren unter Peter Kaiser wählt die SPÖ-Kärnten am heutigen Landesparteitag einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Parteivorstand. Eröffnet wurde der historische Parteitag mit rund 1.000 Gästen zu den Klängen von „Die Neffen von Tante Eleonor“. Als Ehrengäste haben sich unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Landeshauptmann a. D. Peter Ambrozy, Landeshauptmann-Stellvertreterin Vzbgm. Kathrin Gaál, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Landesparteivorsitzender Vorarlberg Mario Leiter, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und SPÖ-Landesparteivorsitzende Kärnten a.D. Melitta Trunk eingefunden.



Mit dem heutigen Parteitag zieht sich auch Landesgeschäftsführer Andreas Sucher nach sieben Jahren in dieser Funktion zurück.



„Sieben Jahre als Landesgeschäftsführer der SPÖ-Kärnten neigen sich für mich dem Ende zu. Es waren sieben Jahre, in denen ich die Geschicke der stolzen Kärntner SPÖ organisatorisch leiten durfte. Sieben spannende Jahre voll neuer Herausforderungen und voll konsequenter Arbeit mit hohem persönlichem Einsatz. Vor allem aber waren es sieben Jahre voll genutzter Chancen und voller großer Erfolge“, eröffnete SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher seine Ansprache am Landesparteitag mit einer persönlichen Note.



„Politik ist eine Teamleistung, darum möchte ich allen Mitgliedern unserer Partei herzlich danke sagen. Für euer Engagement, eure klare Haltung und Standfestigkeit in bewegten Zeiten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass so viele Menschen für sozialdemokratische Werte und damit für ein friedvolles, lebens- und liebenswertes Kärnten eintreten“, so Sucher weiter. „Danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SPÖ Kärnten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die politische Arbeit auf allen Ebenen der Partei leidenschaftlich zu unterstützen und zu servicieren.“



„Ein DANKE, das ich gar nicht stark genug zum Ausdruck bringen kann, gilt unserem ‚Playing-Team-Captain‘, unserem Landesparteivorsitzenden und Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, der Kärnten nahe am Abgrund übernommen und ihm neue Zukunftsperspektiven gegeben hat. Das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz mit dem Gratis-Kindergarten und den Verbesserungen für die Pädagoginnen und Pädagogen sei hier stellvertretend für viele weitere von der SPÖ vorangetriebene Errungenschaften genannt. Wir haben außerdem mit Peter Kaiser einen neuen Stil des Respekts und der Wertschätzung auch gegenüber politischen Mitbewerbern etabliert, ein Stil, den sich mittlerweile auch andere zum Vorbild nehmen“, führte Sucher einige zentrale Punkte an.



„Peter Kaiser bedingungsloser Einsatz für unser Land und für die sozialdemokratischen Werte hat mich vom ersten Moment an begeistert – und ich sage es ganz offen: Er begeistert mich auch heute noch. Lieber Peter, danke für deine Freundschaft und deine Sorgfalt für dein Land und deine politische Familie!“, zog Sucher den Hut vor dem Landeshauptmann.



„Heute stellen wir die Weichen für die nächsten Jahre. Wir schlagen ein neues Kapitel auf. Eines, das von einem neuen Vorsitzenden, einem erneuerten Team und einem neuen Landesgeschäftsführer geschrieben wird. Wenn wir uns auf unsere wichtigsten Werte – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität – besinnen, wird es ein rotes Erfolgskapitel werden. Aber auch das Gegenteil ist möglich,“ gab sich Sucher mahnend. „Denn wir in Kärnten und in Österreich haben leidvoll erfahren, was passiert, wenn zu viele Menschen den einfachen Botschaften und den hetzerischen Parolen des Populismus auf den Leim gehen. Es liegt also an uns, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und klarzumachen wer auf der Seite der Vielen, auf der Seite der Menschen steht. Und wie schaffen wir das? Gemeinsam. Bleiben wir gemeinsam weiter stark und laut, arbeiten wir mit großem Elan an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, damit Kärnten auf der von Peter Kaiser eingeschlagenen Überholspur bleibt. Ich habe keinen Zweifel daran: Wenn wir die neuen Hürden und Herausforderungen gemeinsam anpacken, dann werden wir sie mit Bravour meistern.“



„Dem neuen Landesparteivorsitzenden und seinem Team ein kräftiges Glück auf! Es lebe die Sozialdemokratie, es lebe unser Bundesland Kärnten, es lebe die Republik Österreich im Herzen unseres gemeinsamen und friedlichen Europas! Freundschaft!“, so Sucher abschließend.



(Infos) Den Livestream, aktuelle Fotos und Tagungsunterlagen vom Parteitag finden Sie unter kaernten.spoe.at/lpt2025