AVISO: Preisverleihung zum BAK-Fotowettbewerb „Werte & Vorbilder vor die Linse“
Preisverleihung mit Sektionschef Mathias Vogl und BAK-Direktor Otto Kerbl – 23. September 2025, 10 Uhr
Das Bundesministerium für Inneres und das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) laden zur Preisverleihung anlässlich des Fotowettbewerbs „Werte & Vorbilder vor die Linse“ mit Sektionschef Mathias Vogl und dem Direktor des BAK, Otto Kerbl, ein. Es werden rund 80 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal an der Veranstaltung teilnehmen. Der Wettbewerb zielt darauf ab, junge Menschen gegen Korruption zu sensibilisieren – auch in Vorbereitung auf ihren Einstieg in die Berufswelt.
Wann: 23. September 2025, 10 Uhr
Wo: Großer Sitzungssaal & Foyer der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: http://bit.ly/46so4CT
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: pressestelle@bmi.gv.at
Website: https://bmi.gv.at
