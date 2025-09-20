  • 20.09.2025, 09:02:04
  • /
  • OTS0008

AVISO: Preisverleihung zum BAK-Fotowettbewerb „Werte & Vorbilder vor die Linse“

Preisverleihung mit Sektionschef Mathias Vogl und BAK-Direktor Otto Kerbl – 23. September 2025, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Inneres und das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) laden zur Preisverleihung anlässlich des Fotowettbewerbs „Werte & Vorbilder vor die Linse“ mit Sektionschef Mathias Vogl und dem Direktor des BAK, Otto Kerbl, ein. Es werden rund 80 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal an der Veranstaltung teilnehmen. Der Wettbewerb zielt darauf ab, junge Menschen gegen Korruption zu sensibilisieren – auch in Vorbereitung auf ihren Einstieg in die Berufswelt.

Wann: 23. September 2025, 10 Uhr

Wo: Großer Sitzungssaal & Foyer der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Schenkenstraße 4, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: http://bit.ly/46so4CT

AVISO: Preisverleihung zum BAK-Fotowettbewerb „Werte & Vorbilder vor die Linse“

Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr

Ort: Großer Sitzungssaal & Foyer der GÖD
Schenkenstraße 4
1010 Wien

URL: http://bit.ly/46so4CT

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: pressestelle@bmi.gv.at
Website: https://bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright