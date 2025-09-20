Lotto: Dreifachjackpot bei „6 aus 45“ mit 3,3 Mio wartet

Wien (OTS) -

Zum dritten Mal in Folge hat kein Lotto Fan die „sechs Richtigen“ erraten. Auf dem Lotto-Plan steht nun am Sonntag ein Dreifachjackpot. Für den Sechser warten im Solofall rund 3,3 Millionen Euro.

Ein Solist beim Fünfer mit Zusatzzahl kann sich über mehr als 194.000 Euro freuen. Der gewinnbringende Quicktipp wurde dabei in Oberösterreich gespielt. Im dritten von zwölf Tipps war der Gewinn abgedruckt.

Bei dieser Freitags-Bonus-Ziehung wurde wieder unter allen abgegebenen Tipps der Bonus von 30.000 Euro verlost: Quittungsnummer 69783 13522, abgegeben in Niederösterreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Wie immer in diesem Fall wurde die Gewinnsumme auf die Gewinner:innen eines Fünfer aufgeteilt. Und so erhält jeder der 52 Fünfer mehr als 4.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb zum zweiten Mal hintereinander ein Gewinn im ersten Rang aus. Somit heißt es hier Doppeljackpot, und das angekreuzte „Ja“ in Kombination mit der richtigen Joker Zahl wäre – im Solofall – voraussichtlich rund 500.000 Euro wert.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 17. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen