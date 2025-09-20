Sparen lohnt sich: Pünktlich zur Backsaison senkt LIDL Österreich die Butterpreise

Salzburg (OTS) -

Lidl Österreich steht auch in Zeiten der allgemeinen Teuerung für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und senkt laufend die Preise. Mehrere Hundert Produkte wurden seit Jahresbeginn im Preis gesenkt. Nun folgt der nächste Preisrutsch bei Butter!

Lidl Österreich senkt die Preise seiner beliebtesten Butterartikel um bis zu 20 Cent! Der meistgekaufte Artikel, die österreichische „Alpengut Teebuter 250g“ kostet damit ab sofort nur noch 2,19 Euro statt 2,39. Damit drückt der heimische Diskonter neuerlich das Marktniveau und setzt den günstigsten Kurant-Preis am Markt!

Lidl unterstreicht so weiterhin seine Preisführerschaft in Österreich und versüßt seinen Kund:innen damit die Backsaison. Entscheidendes Detail: Die Kosten für die Preisreduktion gehen nicht zulasten der Lieferanten, sondern übernimmt Lidl Österreich zu 100 %!

Folgende Artikel wurden preisgesenkt:

Alpengut AMA Österreichische Butter von 2,39 auf 2,19 EUR/250 g

Alpengut AMA Laktosefreie Bergbauern Teebutter von 2,69 auf 2,49 EUR/250 g

Milbona Echte Irische Butter von 2,69 auf 2,49 EUR/250 g

Milbona Södergarden extra von 1,99 auf 1,89 EUR/250 g

Milbona Butterschmalz von 7,69 auf 7,49 EUR/500 g

Bild: Lidl senkt erneut die Butterpreise. (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich)

