Netzbildungstechnologie für alle Szenarien, Beschleunigung von Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle

Die 3. Internationale Digital Energy Expo (IDEE) beginnt heute offiziell in Shenzhen und bringt Branchenführer, Vertreter von Organisationen und Thinktanks, Branchenexperten, Kunden und Partner aus aller Welt zusammen. Während der gesamten Veranstaltung werden die Teilnehmer Diskussionen über die neuesten Branchentrends, neue Technologieanwendungen und bewährte Geschäftspraktiken führen und gemeinsam daran arbeiten, die hochwertige Entwicklung der digitalen Energiebranche voranzutreiben. Bei der Eröffnungszeremonie hielt Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Präsident für globales Marketing, Vertrieb und Dienstleistungen von Huawei Digital Power, eine Rede mit dem Titel „All-Scenario Grid Forming Technology, Accelerating Wind and Solar as Main Power" (Technologie zur Bildung von All-Szenario-Netzen, Beschleunigung von Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle). Er wies darauf hin, dass die CO2-Neutralität sich von einem Konsens zu einer Maßnahme gewandelt hat und dass die rasche Zunahme der Wind- und PV-Penetrationsrate das Stromnetz schwächt und zwei bedeutende Herausforderungen für die Stromversorgungssysteme mit sich bringt: einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und einen hohen Anteil an leistungselektronischen Geräten. Huawei nutzt kontinuierliche technologische Innovationen und sein Fachwissen, um seine Fähigkeiten zur Netzbildung in verschiedenen Szenarien zu verbessern und so den Aufbau eines stabilen neuen Stromversorgungssystems zu erleichtern. Diese Bemühungen zielen darauf ab, Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle zu fördern und eine neue Ära der vollständigen,

Als Technologieanbieter und Wegbereiter hat Huawei über ein Jahrzehnt lang die Forschung im Bereich der Netzbildungstechnologien vorangetrieben. Durch die Förderung des Übergangs von der Netzverfolgung und Netzunterstützung zur Netzbildung bleibt Huawei an der Spitze der Branchenentwicklung. Durch die Integration selbst entwickelter grundlegender Hardware (Leistungsgerät mit hoher Überlastkapazität und Zuverlässigkeit; digitales Steuergerät mit hoher Intelligenz und hoher Rechenleistung), Architektur (hochverfügbare String-Architektur und hochsichere zweistufige Leistungsarchitektur) und Algorithmen (intelligente Netzbildungsalgorithmen) hat Huawei sechs wichtige Netzbildungsfunktionen für die Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verbrauch entwickelt, um die Entwicklung von ESS-Netzbildung zu PV+ESS-Netzbildung voranzutreiben. Diese Fähigkeiten umfassen die Folgendes: Kurzschlussniveau, virtuelle Trägheitsunterstützung, Breitband-Oszillationsdämpfung, schnelle Primärfrequenzreaktion, Black Start im Minutenbereich und nahtloser Übergang zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb

Netzbildende Technologien sind weltweit weit verbreitet und kommerziell eingesetzt und setzen Maßstäbe für den globalen ökologischen Wandel. Im Nahen Osten, nahe der Küste des Roten Meeres, haben die netzbildenden Technologien von Huawei dem Kunden dabei geholfen, das weltweit größte Mikronetz aufzubauen, das zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Dieses Mikronetz ist seit zwei Jahren zuverlässig in Betrieb und hat Kurzschlüsse aufgrund von Unwettern erfolgreich überstanden, wodurch eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet ist. Im Rahmen des 30-MW-PV+6-MW/24-MWh-ESS-Projekts in Xizang, China, hat Huawei dem Kunden dabei geholfen, die netzbildende ESS-Lösung in einer hochgelegenen, extrem kalten und schwachen Netzumgebung einzusetzen. Die Lösung erhöht die PV-Leistung von 1,5 MW auf 12 MW. Im Vergleich zu anderen Lösungen in der Branche integriert die Lösung von Huawei 75 % mehr Energie und verbessert so die Projekteinnahmen erheblich. Das weltweit größte integrierte PV+ESS-Projekt wurde auf den Philippinen gestartet und schafft damit die Voraussetzungen für die Überwindung der Energiekluft. Es umfasst 3,5-GW-PV-Anlagen und 4,5-GWh-ESS-Systeme zur Netzstabilisierung. Durch den Einsatz der GW-Level-PV+ESS-Koordinationssteuerung und der Black-Start-Technologien auf Anlagenebene von Huawei kann das Projekt 13 Stunden pro Tag eine konstante Leistungsabgabe gewährleisten.

Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale und intelligente Technologieinnovation in der Branche anzuführen. Das Unternehmen hat die branchenweit erste „Device-Edge-Cloud"-Vollverbindungssynergie für PV+ESS-Intelligenz geschaffen Dies ermöglicht ein intelligentes Management von Kraftwerken über den gesamten Lebenszyklus hinweg, wodurch weniger oder gar kein Wartungs- und Betriebsaufwand erforderlich ist und die Einnahmen aus dem Stromhandel maximiert werden. Durch die tiefgreifende Integration von KI in den gesamten Prozess der Planung, Konstruktion, Wartung und des Betriebs werden die Implementierungs- und Konstruktionsfehler im Ingenieurbau um 40 % reduziert, die Effizienz von Wartung und Betrieb um 50 % verbessert und die Betriebseinnahmen um mehr als 10 % gesteigert. Dies hilft Kunden beim Bau sicherer, effizienter und intelligenter Anlagen für erneuerbare Energien und treibt die Branche in eine neue Ära der Automatisierung.

Hohe Qualität ist für die Nachhaltigkeit der Branche von entscheidender Bedeutung. Huawei Digital Power legt stets größten Wert auf Qualität und strebt nach Erfolg durch Exzellenz. Mit systematischen, prozessorientierten Fähigkeiten und einer durchgängigen Qualitätsstrategie integriert Huawei hohe Qualitätsstandards in den gesamten Produktlebenszyklus, von der Bedarfsdefinition und Materialverwaltung bis hin zur Produktion und Lieferung, und schafft so kontinuierlich einen Mehrwert für seine Kunden.

Huawei Digital Power wird weiterhin mit Branchenbehörden, Stromnetzbetreibern, Industrieverbänden und Normungsorganisationen zusammenarbeiten, um die Branchenstandards zu verbessern, den Strommarktmechanismus zu optimieren und die groß angelegte, standardisierte und qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche zu fördern, um Wind- und Solarenergie als Hauptstromquelle zu beschleunigen

