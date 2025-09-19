States of Mind gründet eine europäische Plattform für fortschrittliche psychische Gesundheit

London (OTS) -

States of Mind (www.statesofmind.com), eine europäische digitale Drehscheibe für fortschrittliche psychische Gesundheit, geht heute offiziell an den Start. Die Plattform erweitert den Zugang zu neuen Behandlungsmethoden und bringt Patienten mit zuverlässigen Anbietern zusammen.

Eine von sechs Personen in der EU leidet unter psychischen Erkrankungen, doch der Zugang zu Therapien wie psychedelisch unterstützter Psychotherapie, Ketamininfusionen und transkranieller Magnetstimulation ist nach wie vor begrenzt. States of Mind schließt diese Lücke mit einem Anbieterverzeichnis und einer Medienplattform, die Patienten mit Kliniken, Therapeuten, Rückzugszentren und digitalen Gesundheitsdiensten verbindet und sie gleichzeitig über evidenzbasierte Optionen informiert.

Vielen in Frage kommenden Patienten fehlt es an vertrauenswürdigen Ressourcen, obwohl der therapeutische Nutzen eindeutig belegt ist. States of Mind bereitet die Kunden in der Vorbehandlungsphase durch evidenzbasierte Bildungsinhalte, Peer-Unterstützung und Eignungsprüfungen vor.

"Unsere langfristige Vision geht weit über das Anbieterverzeichnis hinaus - es geht darum, Anbieter von psychischen Gesundheitsdiensten mit der digitalen Infrastruktur, den Werkzeugen und dem Fachwissen auszustatten, die sie benötigen, um ihre Dienstleistungen zu erweitern und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Standards zu gewährleisten", sagt Roman Romanov, Mitbegründer und Chief Product Officer.

Die Plattform integriert Pre-Screening-Tools wie PHQ-9 und GAD-7 mit umfassenderen Bewertungen, um Patienten zu geeigneten Therapien für Depressionen, Angstzustände, ADHS, PTBS und ähnliche Erkrankungen zu führen. Der Abgleich erfolgt nach Region, Behandlungsart und Fachgebiet mit datenschutzkonformen Arbeitsabläufen, die den klinischen Standards entsprechen.

States of Mind lädt Kliniken, Praktiker, zugelassene Rückzugszentren, digitale Gesundheitsinnovatoren und Forschungseinrichtungen ein, die Zukunft der psychischen Gesundheitsversorgung mitzugestalten.

Neben dem Verzeichnis betreibt die Plattform eine redaktionelle Drehscheibe, die von einem medizinischen Gremium überprüft wird. Es veröffentlicht evidenzbasierte Informationen über fortschrittliche Therapien, Patientengeschichten, Experteninterviews und Einblicke von Anbietern mit dem Ziel, Stigmatisierungen abzubauen und den Zugang zu erweitern.

Für die Anbieter eröffnet die Plattform neue Wege zu den Patienten und trägt zu einer seit langem notwendigen Rekalibrierung der psychiatrischen Versorgung bei. Partizipation bedeutet, dass Transparenz, Zugänglichkeit und Schadensbegrenzung im Vordergrund stehen - Grundsätze, die für die Glaubwürdigkeit und Sicherheit von Therapien der nächsten Generation unerlässlich sind. Im Rahmen dieser Aufgabe baut States of Mind eine Taxonomie und ein Register für unerwünschte Ereignisse auf, um die Branchenstandards zu stärken.

Bewerbungen für die Aufnahme in das Anbieterverzeichnis sind unter https://statesofmind.com/providers/get-verified/ möglich.

States of Mind wird unterstützt von Pink Elephant, einem Venture Builder und Fonds, der fortschrittliche Lösungen für die psychische Gesundheit fördert. Pink Elephant unterstützt skalierbare Telemedizin- und Bildungsmodelle, die einen sicheren und erschwinglichen Zugang zu Drogen ermöglichen, und stützt sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse, Schadensbegrenzung und die Zusammenarbeit mit Behörden.

