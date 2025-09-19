FPÖ - Nepp: Ludwig inszeniert sich als Retter seiner eigenen Fehlentscheidungen!

Wien (OTS) -

„Zuerst streicht Ludwig die Gratis-Fahrt für blinde, sehbehinderte und gehörlose Menschen – und erst nach massivem Protest rudert er panisch zurück. Nun stellt er sich auch noch als Retter dar. In Wahrheit löscht er nur das Feuer, das er selbst gelegt hat. Das ist zynisch und zeigt, dass Ludwig keine verlässliche Politik betreibt“, so FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Die FPÖ stellt klar: Für diese Menschen muss die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel selbstverständlich bleiben – alles andere ist ein Skandal. „Dass Ludwig überhaupt zuließ, dass diese Gruppe in Wien schlechtergestellt wird, ist eine Schande. Wer so agiert, verliert jede Glaubwürdigkeit und zeigt seine völlige Konzeptlosigkeit“, betont Nepp.



Darüber hinaus fordert die FPÖ, dass auch alle Pensionisten ab 65 Jahren gratis mit den Wiener Linien fahren dürfen. „Nach einem Leben voller Arbeit und Beitragszahlungen ist es nur gerecht, die ältere Generation zu entlasten. Gerade in Zeiten explodierender Preise wäre das ein wichtiges Signal des Respekts. Stattdessen treibt Ludwig die Pensionisten in Wien mit immer neuen Belastungen in die Enge“, erklärt Nepp.

„Wir Freiheitliche werden weiter Druck machen, bis klar ist: In Wien darf es keine politischen Spielchen auf dem Rücken von Behinderten und Pensionisten geben. Für die Wienerinnen und Wiener ist längst durchschaubar, dass Ludwig nicht rettet, sondern seine eigenen Fehler kaschiert“, so Nepp abschließend.