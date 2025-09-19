Wechsel an der Spitze der NÖAAB-FCG AK Fraktion

St. Pölten (OTS) -

In der heutigen fraktionellen Vollversammlung der NÖAAB-FCG AK Fraktion wurde Josef Hager zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er folgt damit dem langjährigen Vorsitzenden Harald Sterle nach.

Der Zentralbetriebsrat Josef Hager ist in der Arbeiterkammer NÖ bestens vernetzt und kennt die Anliegen und Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich. Damit ist sichergestellt, dass die Interessen der arbeitenden Menschen in unserem Land auch weiter bestens vertreten sind. Mit Harald Sterle verliert die NÖAAB-FCG AK Fraktion einen verdienstvollen und äußerst motivierten Kammerrat, der sich stets für die Interessen der Menschen in unserem Bundesland eingesetzt hat.

„Mit Josef Hager übernimmt eine Persönlichkeit Verantwortung, die stets ein offenes Ohr für die Wünsche der arbeitenden Menschen in ganz Niederösterreich hat. Mit seiner Erfahrung als Zentralbetriebsrat kennt er sowohl die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber auch die der Unternehmen“, betont Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) und weiter: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der neuen Funktion und wünschen Josef viel Erfolg und alles Gute für seine Aufgaben als Fraktionsvorsitzender.“

„Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund bedankt sich bei Harald Sterle für sein unermüdliches Engagement für die arbeitenden Menschen in Niederösterreich und seine siebzehnjährige Tätigkeit als Vorsitzender der NÖAAB-FCG AK Fraktion“, so Seitner abschließend.