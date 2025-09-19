  • 19.09.2025, 14:55:02
  • /
  • OTS0129

Grüne Wien/Pühringer, Prack ad Freifahrt für Blinde und Sehbehinderte: Stadtregierung agiert plan- und ziellos

Wien (OTS) - 

„Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen muss Bürgermeister Ludwig nach massiver Kritik am plan- und ziellosen Sparkurs zurückrudern. Der Erhalt der Freifahrt für Blinde und sehbehinderten Menschen ist zu begrüßen. Das ändert aber nichts daran, dass die Mehrheit der Wiener:innen von der massiven Teuerung des 365-Euro-Öffi-Tickets belastet wird. Währenddessen bleibt die Stadtregierung bei sinnvollen Einnahmequellen wie der Leerstandsabgabe weiterhin untätig. Die Finanzstadrätin rennt mit dem Vorschlaghammer durch die Stadt und der Bürgermeister muss dann hinter ihr zusammenkehren. Das ist Ziel- und Planlosigkeit in Reinkultur“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer und Klubobmann Georg Prack zur aktuellen Ankündigung in Sachen Freifahrt für Sehbehinderte.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright