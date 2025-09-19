Grüne Wien/Pühringer, Prack ad Freifahrt für Blinde und Sehbehinderte: Stadtregierung agiert plan- und ziellos

Wien (OTS) -

„Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen muss Bürgermeister Ludwig nach massiver Kritik am plan- und ziellosen Sparkurs zurückrudern. Der Erhalt der Freifahrt für Blinde und sehbehinderten Menschen ist zu begrüßen. Das ändert aber nichts daran, dass die Mehrheit der Wiener:innen von der massiven Teuerung des 365-Euro-Öffi-Tickets belastet wird. Währenddessen bleibt die Stadtregierung bei sinnvollen Einnahmequellen wie der Leerstandsabgabe weiterhin untätig. Die Finanzstadrätin rennt mit dem Vorschlaghammer durch die Stadt und der Bürgermeister muss dann hinter ihr zusammenkehren. Das ist Ziel- und Planlosigkeit in Reinkultur“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer und Klubobmann Georg Prack zur aktuellen Ankündigung in Sachen Freifahrt für Sehbehinderte.