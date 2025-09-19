Marchetti: „Rechnungshof hat Wahlwerbungsbericht der Volkspartei bestätigt“

Wien (OTS) -

„Der Rechnungshof hat den Wahlwerbungsbericht der Volkspartei bestätigt. Nach einer Konkretisierung hat die Volkspartei die Bedenken des Rechnungshofes in vier von vier Punkten ausgeräumt. Bundeskanzler Christian Stocker hat in seiner damaligen Funktion als Generalsekretär und Wahlkampfleiter zugesichert, dass die Volkspartei die Wahlkampfkostenobergrenze einhalten wird. Der Rechnungshof hat das in seiner Prüfung nun offiziell bestätigt und bezeugt damit, dass unser Bundeskanzler seiner Verantwortung als Generalsekretär im Zuge des Nationalratswahlkampfes finanziell vollumfänglich nachgekommen ist. Auf Christian Stocker ist Verlass, er arbeitet professionell und seriös für die Menschen – gestern, heute und morgen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Volkspartei wurde in der Vergangenheit noch nie so intensiv und umfassend geprüft. Dieses Vorgehen ist im Sinne der Transparenz und des sorgsamen Umgangs mit Steuergeld auch zu begrüßen. Die neuen Maßstäbe sollen allerdings auch auf die anderen Parteien angewendet werden – etwa auf die Freiheitliche Partei, die aktuell weder das Verfahren für die EU-Wahl noch für die Nationalratswahl abgeschlossen hat. Das zeigt einmal mehr: Während Bundeskanzler Christian Stocker das Richtige tut, verantwortungsvoll wirtschaftet und am Aufschwung für Österreich arbeitet, bleibt die FPÖ einmal mehr ihre Verantwortung schuldig“, so Marchetti abschließend.