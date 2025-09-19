Grüne: Afghanistan setzt weiteren Schritt Richtung Auslöschung weiblicher Perspektiven

Wien (OTS) -

„Das Verbot von Büchern weiblicher Autorinnen an afghanischen Universitäten ist ein weiterer Schritt in Richtung vollständiger Auslöschung weiblicher Perspektiven“, erklärt die Frauen- und außenpolitische Sprecherin der Grünen, Meri Disoski. „Mit drakonischen Gesetzen berauben die Taliban Mädchen und Frauen grundlegender Menschenrechte, unterdrücken sie systematisch, machen sie unsichtbar und mundtot.“

Seit der Machtübernahme im August 2021 errichten die radikalislamistischen Taliban ein brutales System institutionalisierter Frauenunterdrückung. „Die Realität für Frauen und Mädchen in Afghanistan ist erschütternd: Sie dürfen keine Schulen besuchen und keine Universitäten betreten. Arbeiten ist ihnen untersagt, der Aufenthalt in öffentlichen Räumen ist verboten. Frauen dürfen nicht vor Gericht sprechen, nicht im Fernsehen auftreten und nicht mit Männern kommunizieren. Selbst der Zugang zu medizinischer Versorgung ist für viele kaum mehr möglich. Das ist nichts anderes als Geschlechter-Apartheid“, so Disoski.

Scharfe Kritik übt Disoski auch an der österreichischen Bundesregierung: „Mit der Aufnahme offizieller Kontakte zu den Taliban hat die österreichische Bundesregierung ein verheerendes Signal ausgesendet: Dass Geschlechter-Apartheid und die systematische Unterdrückung von Frauen offenbar kein Hindernis für diplomatische Beziehungen darstellen. Wer sich in Österreich als Kämpfer gegen Islamismus inszeniert, gleichzeitig Taliban den roten Teppich ausrollt und mit Unterdrückern verhandelt, legitimiert ihre zutiefst frauenfeindliche Politik und handelt moralisch doppelbödig."