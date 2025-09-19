ITR Tax Awards 2025: Grant Thornton Austria ist erneut “Austria Tax Disputes Advisory Firm of the Year"

Wien/London (OTS) -

Grund zur Freude bei Grant Thornton Austria: Mit dem diesjährigen Gewinn in der Kategorie “Austria Tax Disputes Advisory Firm of the Year” setzt Grant Thornton Austria seine Erfolgsstory fort und konnte sich in einem starken Wettbewerbsumfeld durchsetzen. Mit dem erneuten Gewinn unterstreicht Grant Thornton Austria seine Position als eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich.

„Der ITR-Award ist ein starkes Signal, dass unsere Expertise im Bereich Steuerrecht im nationalen und internationalen Vergleich überzeugt. Die Ernennung zur ‚Austria Tax Disputes Advisory Firm of the Year‘ bestätigt unsere Kompetenz in der Lösung komplexer steuerlicher Fragestellungen und spiegelt das Vertrauen wider, das unsere geschätzten Klient:innen in uns setzen“ betont Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria.

Auch Claudia Modarressy, Partnerin und Head of Indirect Tax, zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „Der Award würdigt zugleich das überragende Engagement unseres gesamten Tax-Teams. Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen für ihre hervorragende Arbeit und ihren außergewöhnlichen Einsatz.“

Die Fachzeitschrift International Tax Review (ITR) honoriert jährlich herausragende Leistungen von Beratungsunternehmen im gesamten EMEA-Raum. Die ITR Awards gelten als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen in der Steuerberatung. Auch im Grant Thornton-Netzwerk gibt es Grund zur Freude: Insgesamt wurde eine Vielzahl von Grant Thornton-Mitgliedsfirmen im Rahmen der ITR EMEA Tax Awards ausgezeichnet.

Über Grant Thornton Austria