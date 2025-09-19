NEOS zum Tag des Sports: Bewegung von Anfang an fördern

Wien (OTS) -

„Sport gilt in Österreich längst als Kulturgut, unsere Athletinnen und Athleten erbringen quer durch alle Sportarten Spitzenleistungen. Gleichzeitig haben wir aber noch Nachholbedarf, wenn es darum geht, Sport stärker im Alltag der Bevölkerung zu verankern“, sagt NEOS-Sportsprecher Janos Juvan zum Tag des Sports am Samstag. „Der Tag des Sports ist ein wichtiger Anlass, um allen Menschen in Österreich zu zeigen, wie wichtig Bewegung und wie vielfältig Sport ist. Er ist unerlässlich für die Gesundheitsprävention und lebt vom großartigen Engagement der vielen Vereine und Ehrenamtlichen. Als Sportsprecher möchte ich ihnen allen nicht nur meinen Dank aussprechen, sondern auch versichern, dass sie unsere volle politische Unterstützung haben, wenn es darum geht, noch mehr Menschen für Sport zu begeistern.“

„Fünf gesunde Lebensjahre mehr“

Auch um die gesundheitspolitischen Ziele der Bundesregierung zu erreichen, müsse der Fokus laut Juvan nun darauf liegen, Bewegung und Sport von Anfang an im Alltag der Menschen zu verankern: „Die Österreicherinnen und Österreicher haben zwar eine steigende Lebenserwartung, aber im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenig gesunde Lebensjahre. Bewegung und Sport sind der Schlüssel, um das zu ändern und im Alter länger gesund zu bleiben. Und das müssen wir Kindern von klein auf mit auf ihren Weg geben.“ Juvan begrüßt daher ausdrücklich, dass NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr in der Bundesregierung ein starkes Bekenntnis zum Ausbau der täglichen Bewegungseinheit in der Schule gegeben hat. „Mehr Sport senkt langfristig nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf- und Muskel-Skelett-Erkrankungen, sondern reduziert auch das Risiko für Demenz im Alter“, so Juvan.