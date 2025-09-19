- 19.09.2025, 13:43:33
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 20.9.
Wien (OTS) -
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Samstag, den 20. September bei Klaus Webhofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1
