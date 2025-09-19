FPÖ – Vilimsky: „Wann haben die Sanktionspakete endlich ein Ende?“

Wien (OTS) -

„Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert mittlerweile seit mehr als dreieinhalb Jahren an. Auch die bisherigen 18 Sanktionspakete haben nicht verhindert, dass dieser unsägliche Konflikt ein Ende findet. Warum also sollte dieses 19. Paket plötzlich dazu beitragen?“, fragte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament.

Russland habe die bisherigen Maßnahmen weder beeindruckt noch zu einem Waffenstillstand bewegt. Stattdessen belaste die EU mit jeder neuen Sanktion zunehmend die eigene Wirtschaft und gefährde mit dem aktuellen Paket nun auch massiv die Energiesicherheit in Europa. „Es reicht! Dieser Krieg muss beendet werden und das wird nur mit Diplomatie gelingen, nicht durch das ständige Drangsalieren der eigenen Bevölkerung mit den Folgen immer neuer Sanktionspakete“, so Vilimsky.

Die EU müsse endlich aufhören, Politik auf dem Rücken der Menschen in Europa zu machen, und sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren, nämlich den Wohlstand, die Freiheit und die Sicherheit ihrer Bürger zu garantieren. „Wenn die EU mit demselben Eifer für diese Werte einstehen würde, wie sie das nächste Sanktionspaket auf den Weg bringt, ginge es allen besser“, betonte Vilimsky.