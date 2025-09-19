AVISO: Mit FPÖ ist Asylmissbrauch nur noch Schall und Rauch

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich mit FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors zum Thema „Mit FPÖ ist Asylmissbrauch nur noch Schall und Rauch“ einzuladen.

Thema: Mit FPÖ ist Asylmissbrauch nur noch Schall und Rauch

Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors

Zeit: Dienstag, 23. September 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 22. September 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.