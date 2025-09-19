- 19.09.2025, 13:30:04
- /
- OTS0109
AVISO: Mit FPÖ ist Asylmissbrauch nur noch Schall und Rauch
PK der FPÖ Niederösterreich mit Andreas Bors am 23.09.25
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich mit FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors zum Thema „Mit FPÖ ist Asylmissbrauch nur noch Schall und Rauch“ einzuladen.
Thema: Mit FPÖ ist Asylmissbrauch nur noch Schall und Rauch
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors
Zeit: Dienstag, 23. September 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 22. September 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN