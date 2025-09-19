DIE.NACHT: Sky du Mont und Marco Wanda zu Gast beim „Willkommen Österreich“-Saisonauftakt

Wien (OTS) -

Endlich ist es so weit! Stermann und Grissemann sorgen am Dienstag, dem 23. September 2025, um 21.55 Uhr in ORF 1 (sowie bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON) mit Gags, Gags, Gags und zwei großartigen Gästen – Schauspieler Sky du Mont sowie Musiker und Autor Marco Wanda – für einen fulminanten Auftakt der „Willkommen Österreich“-Saison. Unverzichtbar sind dabei natürlich nicht nur die Musikkapelle des Vertrauens, aka die Dienstag Nacht Kapelle, sondern auch die sommerfrischen Drüberredner von Maschek. „Gib Gummi“ heißt es danach, wenn die „Science Busters“ um 22.55 Uhr mit einem Dacapo das „DIE.NACHT“-Programm in ORF 1 fortsetzen. Um 23.25 gibt es ein Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“ – Peter Klien öffnet zur Einstimmung auf die neuen Folgen (ab 26. September freitags um 23.15 Uhr in ORF 1 sowie ab 20.00 Uhr auf ORF ON; Dacapos ab 30. September dienstags um 23.30 Uhr in ORF 1) noch einmal sein Archiv.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Ein „Willkommen Österreich“-Debüt legt Sky du Mont hin, der für seine hochkomischen Rollen in Michael Bully Herbigs Filmen mit Preisen überhäuft wurde und aktuell in „Das Kanu des Manitu“ auf der Kinoleinwand zu sehen ist. Ob der charmante Schauspieler, Autor und Sprecher seine Film- und Fernsehkarriere tatsächlich mit der Fortsetzung des Kultfilms beendet und welche Pläne er für die kommenden Jahre schmiedet, verrät der kultverdächtige Darsteller und Star des ersten „Otto“-Films im Talk mit Stermann und Grissemann. Auch in seinem neuen Buch „Der nächste Fehler kommt bestimmt“ geht es um das Älterwerden, die Kunst des Loslassens und darum, warum gerade die unperfekten (Talk-)Momente oft die schönsten sind.

Dass Marco Wanda fantastische Songtexte schreiben kann, weiß man seit dem Wanda-Debütalbum „Amore“. Mit seinem literarischen Selbstporträt „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ beweist er, dass er auch ein großartiger Buchautor ist! Zum bereits fünften Mal besucht der charismatische Frontmann und Neo-Literat die Sendung und erzählt vom unglaublichen Erfolg seiner Band und dem Preis, den man dafür zahlt. Fans von Wanda und Badewannenleser:innen wie Grissemann dürfen sich auf jeden Fall auf ein bestechend ehrliches Buch über Exzess und Verlust, Musik und Freundschaft freuen.