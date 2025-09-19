- 19.09.2025, 13:20:03
AVISO ZU OTS0171 vom 18.9.25: „Dead to Rights": Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien
DISREGARD RELEASE: CMG
Wir werden von CMG darauf hingewiesen, dass Journalisten und andere Leser die Pressemitteilung "Dead to Rights": Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien, die am 18. September 2025 von CMG über PR Newswire veröffentlicht wurde, ignorieren sollten, da die Pressemitteilung ein fehlerhaftes Foto enthielt. QUELLE CMG
