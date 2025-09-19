Erfolg für Emil: Land Oberösterreich stellt sich gegen Betäubung und Abschiebung

Wien/Vösendorf/Linz (OTS) -

Elch Emil ist in Oberösterreich angekommen – und das Land stellt in letzter Sekunde sein sicheres Geleit sicher: Die medial kommunizierte Betäubung oder Abschiebung an die tschechische Grenze wird nicht stattfinden.

Die Ankündigung rechtlicher Schritte durch Tierschutz Austria hat gewirkt. „ Das ist ein wichtiger Erfolg für Emil. Er darf leben, wie es die Natur vorgesehen hat – frei und ohne Zwangsmaßnahmen. Vor allem zeigt dieser Erfolg: Engagement wirkt. Danke an über 10.000 Menschen, die uns auf Social Media unterstützt und diesen wichtigen Meilenstein möglich gemacht haben. In Zukunft wollen wir Mitsprache im Vollzugsbeirat bei tierschutzrechtlichen Fragen “, betont Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria.

Tierschutz Austria hat dem Land Oberösterreich angeboten, gemeinsam daran zu arbeiten, dass Emil unbehelligt weiterziehen kann – zum Wohle des Elches und zur Sicherheit aller. Das Land hat zugesagt, im Bedarfsfall darauf zurückzukommen.

📌 Ein Etappensieg für Emil – möglich gemacht durch eine starke Community. Jetzt liegt es an uns allen, Abstand zu halten und dem jungen Elch die Ruhe zu geben, die er braucht. Die Anzeige ist damit nicht länger notwendig.

👉 Der Fall zeigt zugleich die Absurdität von neun unterschiedlichen Jagdgesetzen in neun Bundesländern. „Wir brauchen einheitliche Standards, die Tiere wirksam schützen – statt Flickwerk, das im Zweifel auf Kosten der Tiere geht“, so Petrovic.

Tierschutz Austria warnt zudem vor wachsendem Elch-Tourismus und Marketingaktionen, die Emil zum Maskottchen machen. „Sein größtes Risiko ist nicht die Politik, sondern die Sensationsgier“, mahnt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.