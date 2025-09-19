Bäuerinnen bringen die Landwirtschaft seit zehn Jahren zum An- und Begreifen in die Schule

Wien (OTS) -

Es ist ein besonderer Termin für die Ortsbäuerinnen in Österreich, wenn alljährlich rund um den Welternährungstag am 16. Oktober ihr Besuch in den ersten beiden Volksschulklassen ansteht. Zehntausende erwartungsvolle Schulanfänger warten gespannt darauf, Geschichten vom Bauernhof, vom Leben und der Arbeit einer Bäuerin und eines Bauern zu hören, zu erfahren, wie die Milch von der Kuh in den Supermarkt kommt, wie aus Getreidekörnern Mehl für Brot und Kuchen gemacht wird und was alles auf den heimischen Feldern wächst. Diese sogenannten "Aktionstage der Bäuerinnen" gibt es bereits seit zehn Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, die heuer mit dem neuen Thema “Vom Samenkorn zur Karotte" fortgesetzt wird.

"Der fortschreitende Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft und die zunehmende Globalisierung haben uns Handlungsbedarf aufgezeigt. Bei nur 154.593 bäuerlichen Betrieben in Österreich (Quelle: Grüner Bericht 2024) - um 11% weniger als noch 2010 - ist das Wissen der knapp 9,2 Mio. Österreicher:innen über die bäuerliche Arbeit und Lebensmittelerzeugung naturgemäß überschaubar", erklärt Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesminister Norbert Totschnig, Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Andrea Wagner, Vizepräsidentin der LK NÖ am 19. September in der Volksschule Neuhofen/Ybbs. Mit den Aktionstagen im Oktober legen die teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern den Grundstein für eine wertschätzende Verbindung der künftigen Konsument:innen zu den bäuerlichen Erzeuger:innen. “Die Neugierde der Kinder zu wecken und sie zu begeistern, ist unser Ziel", so Neumann-Hartberger weiter.

328.000 Kinder (be)greifen Landwirtschaft mit allen Sinnen

Diesem haben sich in den vergangenen zehn Jahren (2015 - 2024) mehr als 16.600 Bäuerinnen mit Eifer gewidmet. Gemeinsam wurden Themen wie "Vom Küken zum Ei", "Vom Korn zum Brot", "Vom Gras zur Milch", "Vom Apfel zum Saft" oder "Über Kartoffel, Erdäpfel und Grundbirnen" sowie "Kürbis: Vom Kern zu Öl und Suppe" mit altersgerecht pädagogisch aufbereiteten Materialien in fast 18.000 Klassen an rund 328.000 Kinder vermittelt. "Landwirtschaft mit allen Sinnen“ bezieht die Kinder aktiv in die Materie mit ein, zeigt ihnen aber auch, wie sie beim Einkauf heimische Qualitätsprodukte erkennen, wie Lebensmittel richtig gelagert werden und Bioabfall gering gehalten wird. Als Höhepunkt der Unterrichtseinheit wird gemeinsam mit der Bäuerin eine Jause zubereitet und verkostet. “Die Aktionstage kommen auf beiden Seiten sehr gut an, wie die steigenden Zahlen der teilnehmenden Klassen und Bäuerinnen zeigen", freut sich Neumann-Hartberger über den Erfolg. Dieses Jahr gehen die Bäuerinnen mit einem neuen Thema in die Schulen: "Vom Samenkorn zur Karotte".

Um allen Kindern in Österreich den authentischen Einblick in die Landwirtschaft zu ermöglichen und sie mit dem nötigen Bewusstsein für regionale Lebensmittel und ein gesundes, nachhaltiges Konsumverhalten auszustatten, müsse jedem Kind im Verlauf seiner Pflichtschulzeit mindestens einmal der Besuch eines zertifizierten "Schule am Bauernhof"-Betriebes und ein Workshop mit einer Seminarbäuerin oder einem Seminarbauern ermöglicht werden, bekräftigen die Bäuerinnen Österreich ihre langjährige Forderung.

Totschnig: Wertschätzung ist die Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft

"Zehn Jahre Aktionstage der Bäuerinnen - das ist ein Jubiläum, auf das wir stolz sein können. Diese Initiative zeigt eindrucksvoll, wie Landwirtschaft lebendig vermittelt werden kann: praxisnah, kindgerecht und voller Herzblut. Unsere Bäuerinnen und Bauern bringen den Kindern direkt ins Klassenzimmer, woher unsere Lebensmittel kommen - vom Feld, vom Stall, aus dem Garten. Damit schenken sie ihnen nicht nur Wissen, sondern auch Wertschätzung. Und genau diese Wertschätzung ist die Grundlage für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine gute Zukunft für die nächste Generation."

Pernkopf: Frühe Bewusstseinsbildung für Wert von Lebensmitteln und Landwirtschaft

"Die Schülerinnen und Schüler bekommen durch die Schulaktionstage einen direkten Einblick in die Landwirtschaft. Heuer sind es allein in Niederösterreich über 12.000 Schülerinnen und Schüler - so viele wie noch nie. Sie sehen, wo unsere Lebensmittel wirklich herkommen, und lernen die Menschen kennen, die dahinterstehen. Diese Begegnungen schaffen Verständnis und Wertschätzung. Wer schon als Kind erfährt, wie viel Arbeit und Verantwortung in einem Stück Brot oder einem Glas Milch stecken, geht auch als Erwachsener bewusster mit Lebensmitteln und unserer Landwirtschaft um", so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Wagner: Neue Formate für altersgerechte spannende Wissensvermittlung

"Als Landwirtschaftskammer Niederösterreich möchten wir Kinder und Jugendliche frühzeitig für Landwirtschaft, Ernährung und Regionalität begeistern. Mit unseren neuen Magazinen ‘Landwirtschaft Kids‘ und ‘Junior‘ bieten wir ein neues Format einer spannenden, altersgerechten Wissensvermittlung - von Bauernhofgeschichten über landwirtschaftliche Fakten bis hin zu interaktiven Lernspielen. Die Magazine eignen sich auch zum Einsatz in der Schule oder bei Besuchen von Kindergruppen am Bauernhof. Damit unterstützen wir die Lehrkräfte dabei, Landwirtschaft im Unterricht greifbar zu machen", so Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, und sagt weiter: "Ergänzt durch unsere digitale Plattform und Programme wie ‘Schule am Bauernhof‘ machen wir Landwirtschaft erlebbar. So stärken wir das Bewusstsein für regionale Lebensmittel, fördern bewusste Konsumentscheidungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Zukunft unserer bäuerlichen Betriebe."

