SPÖ-Termine von 22. September bis 28. September 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 22. September 2025

11.00 Uhr Die Herbsttagung des SPÖ-Parlamentsklubs findet unter dem Titel „Leistbares Leben. Leistbares Wohnen“ in der Stadt Salzburg statt. Auf dem Programm stehen Impulsstatements von Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler und SPÖ-Klubobmann Philip Kucher sowie eine Diskussionsrunde u.a. mit der 1. KV-Stv. Julia Herr, Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger, der Wiener Wohnbau-Stadträtin Kathrin Gaál und Expert*innen. Weitere Informationen unter: https://tinyurl.com/4vz66jjv (Parkhotel Brunauer, Elisabethstraße 45a, 5020 Salzburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“, spricht Tessa Szyszkowitz mit Dani Gal, Guli Dolev-Hashiloni und Atheer Elobadi zum Thema „Israeili and palestinan voices in dialogue in times of genocide in Gaza“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/3uv65zn6 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 23. September 2025

18.00 Uhr Im Karl-Renner-Institut findet die Präsentation des Buchs „Aufrecht. Überleben im Zeitalter der Extreme“ von Lea Ypi statt. Weitere Informationen unter: https://tinyurl.com/yp97p4m9

MITTWOCH, 24. September 2025

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

13.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler nimmt an der Eröffnung des Filmmuseums LAB teil (Arsenal Objekt 19A/Stiege 2, 1030 Wien).

18.00 Uhr In der Wiener Bildungsakademie findet die Nachhaltigkeitskonferenz 2025 der SPÖ-Themeninitiative für Umwelt und Nachhaltigkeit in Kooperation mit der Wiener Bildungsakademie statt. Auf dem Programm stehen u.a. ein Impulsvortrag von SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler und eine Podiumsdiskussion mit SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr, Sigrid Stagl, Ursula Bittner und Judith Obermayr-Schreiber. Weitere Informationen unter: https://tinyurl.com/mr3up7mw (Praterstraße 25A, 1020 Wien).

18.00 Uhr Im Karl-Renner-Institut finden ein Vortrag und eine Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in Moldova“ mit Sergiu Musteaƫă, Sebastian Schäffer und Svetlana Suveica statt. Moderation: Sophia Beiter. Weitere Informationen unter: https://tinyurl.com/mr2hj468

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“, spricht Raimund Löw mit Gudrun Harrer, Christian Berger and Myriam Benraad zum Thema „Europe’s role in the Middle East – Between Aspiration and Action“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/3uv65zn6 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 25. September 2025

19.00 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Vienna Night Run teil.

19.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt am „Roten Salon“ der SPÖ Tirol und des Renner Instituts Tirol in Innsbruck zum Thema „Europa in einer bewegten Welt“ teil (Parteihaus SPÖ, Salurner Straße 2, 6020 Innsbruck).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Jonathan Coe und Giuliano da Empoli zum Thema „In Praise of political Literature“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/3uv65zn6 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 26. September 2025

9.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schuman nimmt am 10. Österreichischen Primärversorgungskongress in Graz teil und hält Eröffnungsworte. Weitere Infos unter: https://www.pv-kongress.at/programm/

9.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt an der Europadebatte im Tiroler Landtag teil.

18.00 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Bundesministerin Korinna Schumann in Graz (Rooftop Mensa TU Graz, Stremayrgasse 16, 8010 Graz).

SAMSTAG, 27. September 2025

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler nimmt am Landesparteitag der SPD Bayern in Landshut teil.

(Schluss) bj/ls/lw