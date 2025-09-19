10 Jahre Radiology Center an der Wiener Privatklinik

Wien (OTS) -

Vor zehn Jahren wurde mit dem Radiology Center unter der Leitung von Dr. Philipp Peloschek ein entscheidender Schritt in Richtung integrierte Hochleistungsmedizin gesetzt. Das Zentrum ist seit 2015 in den Räumlichkeiten der Wiener Privatklinik angesiedelt und seither eng mit den klinischen Fachbereichen des Hauses vernetzt. Zum Jubiläum markiert es zugleich den Beginn eines neuen Kapitels: eine umfassende technologische Modernisierung mit gleich vier neuen bildgebenden Verfahren.

„Unsere Strategie ist klar: Wir wollen höchste medizinische Qualität erlebbar machen – durch persönliche Betreuung, modernste Technik und kurze Wege. Dass Patient:innen heute am Standort alle zentralen bildgebenden Verfahren aus einer Hand in Anspruch nehmen können, ist ein entscheidender Vorteil und Ausdruck unserer Haltung: Spitzenmedizin gehört zusammen.“

– Mag. Thomas Ebm, Geschäftsführer der Wiener Privatklinik

Das Radiology Center bietet heute nahezu das gesamte Spektrum moderner Bildgebung – von PET/CT und SPECT/CT über MRT bis hin zur DEXA-Diagnostik. Im Jubiläumsjahr wurde die Infrastruktur massiv erweitert und modernisiert:

Neues PET/CT-System für hochpräzise Diagnostik in der Onkologie und Kardiologie

für hochpräzise Diagnostik in der Onkologie und Kardiologie Neues SPECT/CT-System für Nuklearmedizin mit intelligenter Bewegungskorrektur und minimaler Strahlenbelastung

für Nuklearmedizin mit intelligenter Bewegungskorrektur und minimaler Strahlenbelastung Upgrade des MRT-Systems mit KI-gestützter Bildrekonstruktion für schnellere Untersuchungen und doppelte Auflösung

mit KI-gestützter Bildrekonstruktion für schnellere Untersuchungen und doppelte Auflösung Neues DEXA-System zur detaillierten Analyse von Knochendichte und Körperzusammensetzung

„Unser Ziel war es von Beginn an, Patient:innen eine Diagnostik zu bieten, die höchste technische Standards mit persönlicher Zuwendung verbindet – effizient, präzise und ohne Zeitverlust. Die Entwicklung der letzten zehn Jahre und die neue Gerätegeneration bestätigen diesen Anspruch.“

– Dr. Philipp Peloschek, Leiter des Radiology Centers Wien

Durch die enge Anbindung an die Fachbereiche – darunter Onkologie, Kardiologie, Orthopädie und Innere Medizin – profitieren Patient:innen von einer integrierten Versorgung: schnellere Diagnosen, kürzere Wege und exzellente Therapieplanung.