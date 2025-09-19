  • 19.09.2025, 12:20:02
  • /
  • OTS0095

„Das Gespräch“ zum Thema „Ringen um faire Löhne: Wer setzt sich durch?“

Am 21. September um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Roman Hebenstreit, Stephan Zöchling, Christine Mayrhuber und Jakob Zirm

Wien (OTS) - 

Mehr Geld oder Nulllohnrunde? Die Herbst-Lohnverhandlungen starten angesichts anhaltend hoher Preise und Wirtschaftsflaute unter herausfordernden Rahmenbedingungen. Die Fronten sind verhärtet. Die Gewerkschaften fordern deutliche Lohnerhöhungen. Die Unternehmer vor allem in der Industrie warnen vor Wettbewerbsverlust, Abwanderung und Job-Abbau. Gelingt ein Kompromiss oder droht ein Arbeitskampf? Wie viel sozialer Ausgleich und wirtschaftliche Vernunft ist in Zeiten großer Unsicherheit möglich? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 21. September 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Roman Hebenstreit
Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, ÖGB

Stephan Zöchling
Chef Autozulieferer Remus

Christine Mayrhuber
stv. Direktorin Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

Jakob Zirm
„Die Presse“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright