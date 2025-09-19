- 19.09.2025, 12:20:02
- /
- OTS0095
„Das Gespräch“ zum Thema „Ringen um faire Löhne: Wer setzt sich durch?“
Am 21. September um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Roman Hebenstreit, Stephan Zöchling, Christine Mayrhuber und Jakob Zirm
Mehr Geld oder Nulllohnrunde? Die Herbst-Lohnverhandlungen starten angesichts anhaltend hoher Preise und Wirtschaftsflaute unter herausfordernden Rahmenbedingungen. Die Fronten sind verhärtet. Die Gewerkschaften fordern deutliche Lohnerhöhungen. Die Unternehmer vor allem in der Industrie warnen vor Wettbewerbsverlust, Abwanderung und Job-Abbau. Gelingt ein Kompromiss oder droht ein Arbeitskampf? Wie viel sozialer Ausgleich und wirtschaftliche Vernunft ist in Zeiten großer Unsicherheit möglich? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 21. September 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Roman Hebenstreit
Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, ÖGB
Stephan Zöchling
Chef Autozulieferer Remus
Christine Mayrhuber
stv. Direktorin Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO
Jakob Zirm
„Die Presse“
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF