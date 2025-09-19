„Das Gespräch“ zum Thema „Ringen um faire Löhne: Wer setzt sich durch?“

Wien (OTS) -

Mehr Geld oder Nulllohnrunde? Die Herbst-Lohnverhandlungen starten angesichts anhaltend hoher Preise und Wirtschaftsflaute unter herausfordernden Rahmenbedingungen. Die Fronten sind verhärtet. Die Gewerkschaften fordern deutliche Lohnerhöhungen. Die Unternehmer vor allem in der Industrie warnen vor Wettbewerbsverlust, Abwanderung und Job-Abbau. Gelingt ein Kompromiss oder droht ein Arbeitskampf? Wie viel sozialer Ausgleich und wirtschaftliche Vernunft ist in Zeiten großer Unsicherheit möglich? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 21. September 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:



Roman Hebenstreit

Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, ÖGB



Stephan Zöchling

Chef Autozulieferer Remus



Christine Mayrhuber

stv. Direktorin Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO



Jakob Zirm

„Die Presse“