Kürbissaison 2025 in Österreich: Von Hokkaido bis Honeynut – das sind die beliebtesten Sorten

Mit dem September startet die Hochsaison für Kürbisse – und beim Online-Supermarkt Gurkerl schlägt sich das bereits deutlich in den Verkaufszahlen nieder. Im Vergleich zum August 2025 sind die Bestellungen in den ersten zwei Septemberwochen um 112 % gestiegen. Der Online-Supermarkt hat seine Verkaufsdaten der aktuellen und der vergangenen Saison ausgewertet und zeigt, welche Sorten und Produkte besonders beliebt sind, welche Trends sich abzeichnen – und gibt Tipps zu Preisen, Rezepten und Lagerung.



Nachfrage steigt rasant

Ab September gehört der Kürbis zu den großen Favoriten im Einkaufskorb. Im Vorjahr verzeichnete Gurkerl in den Monaten September und Oktober sogar ein Plus von über 600 Prozent gegenüber Juli und August 2024. Rund jede:r fünfte Kund:in griff in diesem Zeitraum zu Kürbissen. Die Bestseller-Sorten 2024, die sich auch heuer wieder abzeichnen, waren:

Hokkaido Butternut Halloween-Kürbis Spaghetti-Kürbis Kleiner Ofenkürbis Marbles-Kürbis Maroni-Kürbis Zierkürbis Mini-Muskat Honeynut Kürbis

Honeynut und Ofenkürbisse im Trend

Carina Gschaider vom Hof Franzlbauer in Niederösterreich, langjährige Gurkerl-Lieferantin, beobachtet spannende Entwicklungen in der aktuellen Saison: „Besonders interessant ist heuer der Honeynut-Kürbis – eine kleine Butternut-Variante, gerade einmal handgroß, dafür umso süßer und aromatischer. Mit seinem feinen Honiggeschmack eignet er sich perfekt für Suppen oder Ofengerichte. Außerdem erfreuen sich Ofenkürbisse immer größerer Beliebtheit. Sie sind unglaublich praktisch, weil man sie einfach halbieren, entkernen und ungeschält in den Ofen geben kann. Es gibt inzwischen rund zehn Sorten, die geschmacklich ähnlich sind, optisch aber sehr unterschiedlich daherkommen – bis hin zur Sorte ‚Miss Sophie Pink‘, die tatsächlich rosa ist.“

Pumpkin Spice und Co.: Die beliebtesten Kürbisprodukte

Nicht nur frische Kürbisse sind gefragt – auch verarbeitete Produkte legen stark zu. Besonders populär sind die saisonalen „Pumpkin Drinks“, die jedes Jahr in den sozialen Medien viral gehen. Zwischen September und Oktober 2024 verzeichnete Gurkerl besonders hohe Zuwächse bei:

Pumpkin Spice Sirup (+950 % gegenüber den Vormonaten) Pumpkin Spice Latte-Mischung (+780 %) Kürbiskerne (+218 %) Kürbisravioli (+214 %) Kürbiscremesuppe (+175 %) Kürbis-Hummus (+83 %) Kürbiskernöl (+56 %)

Rezepte: Klassiker und Geheimtipps

Die beliebtesten Kürbisrezepte bei Gurkerl bleiben die klassische Kürbissuppe und Halloween-Kürbis-Cupcakes . Einen Geheimtipp hat Carina Gschaider für den oft unterschätzten Spaghetti-Kürbis: „Viele scheuen sich wegen der harten Schale und des fadenförmigen Fruchtfleischs davor. Dabei ist er ganz einfach zuzubereiten: Halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch mit einer guten Menge Kürbiskernöl einölen und ca. 45 Minuten im Ofen backen, bis das Fruchtfleisch weich ist. Nach dem Backen wirkt das Ergebnis fast so, als wäre der Kürbis mit cremigem Käse überbacken – ein unkomplizierter Trick fürs Familienessen.“

Preise: Im Oktober am günstigsten

Ein Blick auf die Preisentwicklung zeigt: Mit Beginn der Hochsaison ab September werden Kürbisse sehr erschwinglich. Das große Angebot drückt die Preise und macht den Einkauf besonders attraktiv. Lohnenswert ist der Einkauf vor allem im Oktober: Im Jahr 2024 lagen die Kürbisse bei Gurkerl dann im Schnitt bei 1,88 Euro pro Stück.

Lagerung: Pflegeleicht und unkompliziert

Carlos Steidl, verantwortlich für das Obst- und Gemüsesortiment bei Gurkerl, gibt Tipps für die Aufbewahrung: „Kürbisse sind insgesamt pflegeleicht. Sie müssen nicht unbedingt dunkel gelagert werden, am besten bleiben sie bei Zimmertemperatur bis zu zwei Wochen frisch. Manche Landwirt:innen geben zudem etwas Wachs auf den ‚Nabel‘ des Kürbisses, um die Haltbarkeit zusätzlich zu verlängern.“