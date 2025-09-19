Volksanwältin Gaby Schwarz: 12. Femizid muss alle Alarmglocken schrillen lassen!

Wien (OTS) -

„Mit heute zählen wir 12 Femizide und 18 Mordversuche an Frauen in diesem Jahr. Diese Bilanz macht mich tief betroffen und muss alle Alarmglocken schrillen lassen. Jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz anlässlich der erneuten Frauenmorde in dieser Woche in Wien.

„Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner hat mit dem ‘Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen’ den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es reicht nicht, nur von der Politik Maßnahmen zu fordern. Wir alle sind gefordert, unseren Beitrag zu leisten. Wir brauchen mehr Mut zur Zivilcourage. Hinschauen statt wegschauen lautet das Gebot der Stunde. Das ist nicht einfach, aber das kann man lernen“, verweist die Volksanwältin auf den Verein „Stadtteile ohne Partnergewalt“.

„Häusliche Gewalt ist keine Privatsache und kommt in allen Gesellschaftsebenen vor. Umso wichtiger ist es, dagegen aufzustehen und Frauen Hilfe anzubieten“, nennt Gaby Schwarz die Gewaltschutzzentren, die Autonomen Frauenhäuser oder den Österreichischen Frauenring. „Frauenrechte sind Menschenrechte. Und die Volksanwaltschaft ist das Haus der Menschenrechte in Österreich. Darum werde ich mich auch in Zukunft mit aller Kraft gegen Gewalt an Frauen einsetzen.“