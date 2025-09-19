50. Bundestag der Immobilientreuhänder: BEYOND CRISIS – Die Renaissance der Immobilienwirtschaft

Wien (OTS) -

Vom 18. und 19. September 2025 versammelten sich über 350 Fachleute, Branchenvertreter:innen und politische Entscheidungsträger:innen zum 50. Bundestag der Immobilientreuhänder in Wien. Unter dem Titel „BEYOND CRISIS – Die Renaissance der Immobilienwirtschaft“ stand der Kongress ganz im Zeichen der Erneuerung, der Zukunftsorientierung und der strategischen Neuausrichtung einer Branche, die sich nach Jahren der Unsicherheit neu positioniert.

Erstmals in der Geschichte des Bundestags war die Veranstaltung vollständig ausgebucht – ein klares Signal für die hohe Relevanz der Themen und die zunehmende Dynamik innerhalb der Immobilienwirtschaft.

Die Eröffnung des Kongresses erfolgte durch drei zentrale Vertreter der Branche: Roman Oberndorfer, Obmann des Fachverbands der Immobilientreuhänder, Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, und Michael Pisecky, Fachgruppenobmann Wien. Sie betonten die Notwendigkeit eines offenen Dialogs zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um die Herausforderungen der kommenden Jahre gemeinsam zu meistern.

Auch die Politik war prominent vertreten: Norbert Sieber und Andreas Ottenschläger (beide ÖVP) sowie Elke Hanel-Torsch (SPÖ) nahmen aktiv an Diskussionen teil und brachten ihre Perspektiven zu regulatorischen Entwicklungen und wohnpolitischen Strategien ein.

Das inhaltliche Programm war geprägt von hochkarätigen Keynotes und Panels, die zentrale Zukunftsthemen beleuchteten:

Eva Aschauer, Partnerin ESG Advisory bei TPA Österreich , eröffnete mit einer Keynote zum Europäischen Green Deal und dessen Auswirkungen auf die Immobilienbranche.

Manfred Greisinger, Autor und Speaker , sprach über die Bedeutung von Persönlichkeit und Markenbildung in einer zunehmend digitalen Welt.

Thomas Hofer, Politikberater , beleuchtete die Implikationen der neuen österreichischen Politik für den Immobiliensektor.

Oona Horx, renommierte Trendforscherin , sprach über Megatrends und die Zukunft der urbanen Räume.

Lothar Lackner, Vertriebsconsultant , thematisierte die fortschreitende Technologisierung der Branche.

Jan Kluge, Ökonom bei Agenda Austria , gab einen fundierten Ausblick auf die wirtschaftlichen Entwicklungen bis 2026.

Andreas Vonkilch, Jurist und Universitätsprofessor, analysierte die politischen Rahmenbedingungen in Europa und Österreich.

Ein besonderer Höhepunkt war die Podiumsdiskussion zum Thema Wohnraummangel, bei der Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Interessenvertretungen gemeinsam Lösungsansätze diskutierten. Mit dabei waren u.a. Elke Hanel-Torsch/SPÖ, Politikberater Thomas Hofer, Jan Kluge/Agenda Austria, Ellen Moll/WKO, Michael Pisecky/FGO Wien und Norbert Sieber/ÖVP. Neben den inhaltlichen Impulsen bot der Bundestag auch Raum für intensives Networking, Austausch und strategische Gespräche.

