AVISO: Die/der neue Bundesschulsprecher/in stellt sich am 22.09.25 um 10:00 Uhr vor

Wien (OTS) -

Die Wahl der Bundesschülervertretung findet dieses Jahr am 21.09.2025 in

Salzburg, Strobl statt. Neben der/dem Bundesschulsprecher/in, der/dem höchsten

Vertreter/in der österreichischen Schülerschaft, werden außerdem drei Stellvertreterinnen

und Stellvertreter gewählt. Zur Wahl schickt die Schülerunion Österreich Hannah Scheidl

(NÖ), als Kandidatin zur Bundesschulsprecherin, Marco Wehinger (T) als Kandidat zum

BMHS-Bereichssprecher, Katarina Schruiff (B) als Kandidatin zur AHS-Bereichssprecherin,

Raphael Dionisio (K) als Kandidat zum BS-Bereichssprecher und Elias Mair (OÖ) als

Kandidat zum ZLA-Sprecher. Am darauffolgenden Montag wird sich die/der frisch gewählte

Bundesschulsprecher/in mit ihrem/seinem Plan für das diesjährige Schuljahr gemeinsam mit

dem Bundesobmann Maximilian Pech, sowie seiner Bundesgeschäftsführerin Bernadette

Krall zum ersten Mal den Medien präsentieren. Anschließend werden sie gerne für Fragen

und Interviews bereitstehen.

Hardfacts:

Datum: 22.09.2025

Start: 10:00 Uhr

Ort: vor Bundesministerium für Bildung, Minoritenplatz 5, 1010 Wien



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind sehr herzlich willkommen!



Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der 1,1 Millionen

österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie setzt sich aus den 27

Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprechern und zwei Sprecherinnen und

Sprecher der Zentrallehranstalten zusammen. Im Schuljahr 2025/26 stellt die Schülerunion

125/163 LSV- und ZSV Mandate sowie 23/29 Mandate in der Bundesschülervertretung.