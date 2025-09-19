- 19.09.2025, 12:00:35
- /
- OTS0084
Linz: ab morgen Samstag 9 Uhr Tierschützerin 24 Stunden auf Vollspaltenboden
Eine VGT-Aktivistin will jetzt herausfinden, ob der von der Regierung ab 2034/2038 als neuer Mindeststandard für Schweine vorgeschriebene Boden wirklich physisch angenehm ist
Wann: Samstag, 20.9., 9 Uhr bis Sonntag, 21.9., 9 Uhr
Wo: Martin-Luther-Platz Ecke Landstraße, 4020 Linz
Was: eine Tierschützerin verbringt 24 Stunden auf genau jenem Boden und mit jenem Platz, der von der Regierung als „Ende des Vollspaltenbodens“ verbreitet wurde, aber dennoch einer ist
Ist der Vollspaltenboden ab 2034 bzw. 2038 jetzt verboten oder nicht? Der Regierung und der Schweinebranche ist es gelungen, Medien und Öffentlichkeit zu verwirren. Der VGT stellt nun klar: Nein. Der Vollspaltenboden bleibt. Die „neue“ Version des Vollspaltenbodens, die ab 2034/2038 für alle Schweinebetriebe vorgeschrieben ist, wird nun nicht nur der Öffentlichkeit präsentiert, sie wird auch ausgetestet. Und das mitten in Linz, der Hauptstadt jenes Bundeslandes, in dem die allermeisten Schweinebetriebe mit Vollspaltenboden Österreichs zu finden sind.
Tierschützerin verbringt 24 Stunden auf Vollspaltenboden
Eine VGT-Aktivistin will jetzt herausfinden, ob der von der Regierung ab 2034/2038 als neuer Mindeststandard für Schweine vorgeschriebene Boden wirklich physisch angenehm ist
Datum: 20.09.2025, 09:00 Uhr - 21.09.2025, 09:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Martin-Luther-Platz Ecke Landstraße
4020 Linz
Österreich
URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8676/linz:-ab-morgen-samstag-9-uhr-tierschuetzerin-24-stunden-auf-vollspaltenboden.html
Rückfragen & Kontakt
VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
DDr. Martin Balluch
Telefon: +43(1) 929 14 98
E-Mail: medien@vgt.at
Website: https://vgt.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGT