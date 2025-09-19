Linz: ab morgen Samstag 9 Uhr Tierschützerin 24 Stunden auf Vollspaltenboden

Wien (OTS) -



Wann: Samstag, 20.9., 9 Uhr bis Sonntag, 21.9., 9 Uhr

Wo: Martin-Luther-Platz Ecke Landstraße, 4020 Linz

Was: eine Tierschützerin verbringt 24 Stunden auf genau jenem Boden und mit jenem Platz, der von der Regierung als „Ende des Vollspaltenbodens“ verbreitet wurde, aber dennoch einer ist

Ist der Vollspaltenboden ab 2034 bzw. 2038 jetzt verboten oder nicht? Der Regierung und der Schweinebranche ist es gelungen, Medien und Öffentlichkeit zu verwirren. Der VGT stellt nun klar: Nein. Der Vollspaltenboden bleibt. Die „neue“ Version des Vollspaltenbodens, die ab 2034/2038 für alle Schweinebetriebe vorgeschrieben ist, wird nun nicht nur der Öffentlichkeit präsentiert, sie wird auch ausgetestet. Und das mitten in Linz, der Hauptstadt jenes Bundeslandes, in dem die allermeisten Schweinebetriebe mit Vollspaltenboden Österreichs zu finden sind.

Tierschützerin verbringt 24 Stunden auf Vollspaltenboden

Eine VGT-Aktivistin will jetzt herausfinden, ob der von der Regierung ab 2034/2038 als neuer Mindeststandard für Schweine vorgeschriebene Boden wirklich physisch angenehm ist

