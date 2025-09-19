- 19.09.2025, 11:47:32
AVISO: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit griechischem Migrationsminister
Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner und griechischem Migrations- und Asylminister Athanasios Plevris am 22. September 2025, 11 Uhr, Innenministerium
Innenminister Gerhard Karner trifft am 22. September 2025 den griechischen Migrations- und Asylminister Athanasios Plevris zu einem Arbeitsgespräch. Beraten wird unter anderem zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität, zum robusten EU-Außengrenzschutz und zur aktuellen Migrationslage in Europa. Im Anschluss an das Arbeitsgespräch findet ein Doorstep mit Innenminister Karner und Migrationsminister Plevris statt.
Wann: Montag, 22. September 2025, 11 Uhr
Wo: Festsaal, Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungs-Link:
https://tinyurl.com/4n87d7ex
