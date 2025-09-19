„Volksmusik im Dreiländereck“ – ORF Vorarlberg gemeinsam mit SRF und BR

Wien (OTS) -

Die jährliche Veranstaltung „Volksmusik im Dreiländereck“ ist eine gemeinsame Sendereihe von ORF Vorarlberg, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sowie Bayerischer Rundfunk (BR). Sie bringt Volksmusik aus Vorarlberg, der Schweiz und Deutschland gemeinsam auf die Bühne. Heuer ist der Bayerische Rundfunk Gastgeber und lädt nach München-Unterföhring ins Studio 1. Moderiert wird die Gemeinschaftsproduktion von Martina Köberle (ORF Vorarlberg), Bernhard Siegmann (SRF Musikwelle) und Johannes Hitzelberger (BR Heimat).



Erstklassige Musik aus dem Dreiländereck



Für ein klangvolles Bühnenbild sorgt aus Vorarlberg die „Wäldar Buromusig“ – erstklassige junge Musiker aus dem Bregenzerwald, die inzwischen an bekannten Musikuniversitäten studieren. Sie wurden u. a. mit dem renommierten Herma-Haselsteiner-Preis beim alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck ausgezeichnet. Aus der Schweiz kommt das „Trio Küttel“. Aus Deutschland werden die „Familienmusik Althaus“ aus Fischen und die „Breitachtaler Johlar“ aus Tiefenbach für beste Stimmung sorgen.



ORF Radio Vorarlberg grenzenlos



„Volksmusik im Dreiländereck“ mit allen teilnehmenden Gruppen aus Vorarlberg, der Schweiz und aus Deutschland ist auf ORF Radio Vorarlberg am 7. und 14. Oktober 2025 jeweils ab 20.00 Uhr zu hören.