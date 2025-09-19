ITR Tax Awards 2025: Deloitte Österreich siegt in zwei Kategorien

Wien (OTS) -

Mit den Tax Awards kürt die juristische Fachzeitschrift International Tax Review (ITR) jährlich die besten Steuerberatungsunternehmen. Deloitte Österreich wurde im Zuge dessen bereits mehrfach ausgezeichnet und konnte auch dieses Jahr wieder in zwei Kategorien überzeugen.



Seit 2005 werden jährlich in London die ITR Tax Awards verliehen. Auch dieses Jahr hat Deloitte Grund zu feiern: Das Beratungsunternehmen erhält Auszeichnungen in den Bereichen „Tax Advisory Firm of the Year“ und „Transfer Pricing Advisory Firm of the Year“.



„Diese Auszeichnung ist für uns eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit im Steuerbereich. Gerade in volatilen Zeiten wie diesen zeigt sich, dass unser ganzheitlicher Beratungsansatz und unser tiefes Verständnis für die Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden geschätzt werden. Das motiviert, diesen Weg mit vollem Einsatz weiterzugehen“, erklärt Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich.



Und Karin Andorfer, Leiterin der Verrechnungspreisabteilung und Partnerin bei Deloitte Österreich, ergänzt: „Gerade in einem so anspruchsvollen Themengebiet wie den Verrechnungspreisen ist fundiertes Industrie- und Fachwissen sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit entscheidend. Dass wir in dieser Disziplin erneut als führendes Beratungsunternehmen ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und bestätigt, dass unsere Lösungsansätze am Puls der Zeit sind und wir am Markt echten Mehrwert schaffen.“



Auch auf internationaler Ebene erhielt Deloitte mehrere Auszeichnungen: Insgesamt überzeugte das Beratungsunternehmen im EMEA-Raum in 35 Kategorien und konnte somit sein Engagement über Ländergrenzen hinweg unter Beweis stellen.





Zum Download:



Siegerfoto Herbert Kovar und Karin Andorfer Credits Deloitte





Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.