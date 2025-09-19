MusikTheater an der Wien nominiert für Opern-Oscar

Wien (OTS) -

Das MusikTheater an der Wien ist für die renommierten International Opera Awards 2025 in der Kategorie Opera Company nominiert – eine Auszeichnung, die weltweit als einer der wichtigsten Preise der Opernwelt gilt. Die Nominierung ist eine große Anerkennung für das künstlerische Profil und die Arbeit des Hauses in der vergangenen Spielzeit 2024/25.

Neben dem MusikTheater selbst dürfen sich auch mehrere Künstler*innen, die in jüngster Zeit in Produktionen des Hauses zu erleben waren, über eine Nominierung freuen:

Asmik Grigorian und Freddie de Tommaso, die im Februar 2025 in Vincenzo Bellinis Norma das Publikum begeisterten

Paolo Fantin, der das eindrucksvolle Bühnenbild für Prokofjews Die Verlobung im Kloster im März 2025 gestaltete

Elsa Dreisig, die als Peri in der konzertanten Aufführung von Schumanns Das Paradies und die Peri im November 2024 brillierte

Véronique Gens in der Titelpartie der konzertanten Aufführung von Lullys Alceste im Februar 2024

Johannes Erath, der im April 2024 mit seiner Inszenierung von Freitag, der Dreizehnte für Aufsehen sorgte

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit und die Wertschätzung für die mit uns eng verbundenen Künstler*innen durch die internationale Opernwelt“, so Intendant Stefan Herheim. „Die Nominierungen sind ein Zeichen dafür, dass unser Anspruch, Oper auf höchstem künstlerischem Niveau zu präsentieren, auch über die Grenzen Österreichs hinaus wahrgenommen wird.“

Die Preisverleihung findet am 13. November 2025 in der Griechischen National Oper in Athen statt.



