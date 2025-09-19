FPÖ-Mariahilf Lugner/Korp: „SPÖ hat den Naschmarkt-Flohmarkt zerstört und ein Millionengrab geschaffen!“

Wien (OTS) -

„Wir Freiheitliche haben von Anfang an davor gewarnt: Mit der sogenannten Umgestaltung des Naschmarkt-Parkplatzes wurde der traditionsreiche Flohmarkt zerstört – und genau das ist jetzt traurige Realität!“, stellt FPÖ-Mariahilf-Bezirksparteiobmann LAbg. Leo Lugner klar.

„Rund 300 Stellplätze, die jahrzehntelang für Anrainer und insbesondere für die Standler unverzichtbar waren, sind ersatzlos verloren gegangen. Wer seine Waren anliefern will, steht nun vor einem unlösbaren Problem. Damit haben SPÖ, NEOS und Grüne einen der beliebtesten Märkte Wiens bewusst gegen die Wand gefahren. Und das alles für eine Anlage, die optisch an eine Minigolf-Anlage erinnert und deren Zukunft schon heute absehbar ist: ein Sammelplatz für Sandler, Drogensüchtige und andere soziale Problemgruppen.“

Auch FPÖ-Mariahilf-Klubobmann Lukas Korp übt scharfe Kritik: „Dieses Projekt ist ein finanzielles Desaster – mindestens 30 Millionen Euro Steuergeld wurden hier verschwendet. Anstatt in Sicherheit, Infrastruktur oder den Erhalt des Flohmarktes zu investieren, hat die rot-pinke Stadtregierung eine neue Problemzone mitten in Wien geschaffen – samt unattraktivem ‚Aussichtspunkt‘ auf die U-Bahn. Vom Jedmayer bis zum Obdachlosenzentrum in der Mariahilfer Straße spannt sich ein trauriger Bogen: Dieses Projekt zieht gesellschaftliche Randgruppen unweigerlich an und wird für die Anrainer zu einer massiven Belastung.“

Lugner ergänzt: „Der Flohmarkt war eine Wiener Institution. Rot-Pink-Grün hat ihn sehenden Auges zerstört – die Leidtragenden sind Händler, Anrainer, der Tourismus und letztlich die gesamte Stadt.“

Gemeinsam ziehen die FPÖ-Mandatare Bilanz: „Ein zerstörter Flohmarkt, verlorene Parkplätze und Millionen verschwendet – das ist die traurige Realität.“ (Schluss)