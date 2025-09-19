Wiener Opernsommer kehrt mit Georges Bizets ‚Carmen‘ zurück

Wien (OTS) -

Wie schon bei La Traviata 2025 führt auch diesmal der Komponist Georges Bizet höchstpersönlich durch den Abend, erzählt die Handlung und enthüllt spannende Details zur Entstehung seiner einzigen erfolgreichen Oper. Das Publikum taucht ein in die Geschichte der verführerischen Carmen, die alle Männer in ihren Bann zieht und das Leben des schüchternen Soldaten Don José für immer verändert. Zwischen Liebe, Eifersucht, Freiheit und Verrat entfaltet sich ein packendes Drama voller mitreißender Melodien, brennender Emotionen und großer Leidenschaft.

Zweite Saison in der neuen Opernarena am Heumarkt

Nach dem grandiosen Auftakt im Sommer 2024 mit Don Giovanni vor dem Belvedere und dem Umzug in der zweiten Saison auf den Wiener Heumarkt wird die Opernarena am Heumarkt 2026 erneut zur Bühne für eine der größten und schönsten Opern unserer Zeit. Die opulente Freiluftkulisse, geschaffen von Weltrekord-Bühnenbauer Manfred Waba, bietet auch 2026 wieder den Rahmen für ein außergewöhnliches Opernerlebnis in Wiens Innenstadt.

Schnell sein lohnt sich

Nach zahlreichen ausverkauften Abenden von La Traviata beginnt der offizielle Ticketvorverkauf für Carmen bereits am 19. September 2025 um 12:00 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich eine frühe Buchung – so ist der persönliche Bestplatz am Wunschabend garantiert.

Verpassen Sie nicht das Opernhighlight des Sommers 2026 – Georges Bizets ‚Carmen‘ in Wiens einziger Freiluftoper.

Jetzt Ticket sichern auf www.opernsommer.at

3. Wiener Opernsommer

Georges Bizet - Carmen

1.-18. Juli 2026

Opernarena am Heumarkt Wien

Lothringer Str. 22, 1030 Wien

Offizieller Ticketverkaufsstart: Freitag, 19.09.2025 ab 12:00 Uhr; nur Online auf www.opernsommer.at