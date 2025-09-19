  • 19.09.2025, 11:15:05
ORF-„Pressestunde“ mit Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, SPÖ

Am 21. September um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Es sind turbulente Zeiten für die Sozialministerin: der Startschuss für die österreichweite Reform der Sozialhilfe, die Streitpunkte rund um die gestaffelte Pensionsanpassung oder die Klage gegen Handelskonzerne, die das Ministerium über den Verein für Konsumenteninformation einbringen hat lassen. Nur drei Beispiele dafür, wie viele Fäden im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zusammenlaufen. Ministerin ist Korinna Schumann erst seit März, Gewerkschafterin ist sie seit Jahrzehnten. Was hat sich durch den Wechsel in die Regierung geändert? Welche Projekte will sie trotz Sparzwangs unbedingt umsetzen? Wie läuft die Arbeit mit den Koalitionspartnern, und wie sieht sie die Arbeit der eigenen Partei?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 21. September 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Doris Helmberger-Fleckl, „Die Furche“, und Christoph Varga, ORF.

