  • 19.09.2025, 11:10:06
  • /
  • OTS0066

SPÖ-Frauen tief betroffen von Femiziden

Gewaltschutz ist gesamtgesellschaftliche Verantwortung – Regierung erarbeitet Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen in Zusammenarbeit aller Ressorts und mit Expert*innen

Wien (OTS) - 

Im Namen der SPÖ-Frauen zeigt sich SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger tief betroffen über den Tod der 24-jährigen Frau, die nach der Gewalttat am Dienstag in der Leopoldstadt heute verstorben ist. „Wir SPÖ-Frauen trauern um die Frauen, die ermordet wurden und sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus“, so Manninger. Besonders betroffen mache der Umstand, dass nach diesen Femiziden zwei minderjährige Kinder zu Halbwaisen wurden. Es ist wichtig zu wissen, dass es in dieser traumatischen Situation für die Kinder und die Angehörigen professionelle Hilfe in Wien gibt. Die Femizide würden deutlich aufzeigen, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. „Der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen ist notwendiger denn je. Es ist wichtig, dass die Regierung den NAP gegen Gewalt an Frauen als gemeinsamen Auftrag sieht“, so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin. ****

Es sei gut, dass der NAP gegen Gewalt an Frauen noch in diesem Jahr von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner präsentiert wird. „Gewaltschutz duldet keinen Aufschub“, so Manninger.

Gewaltschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, daher sei die Bezeichnung „Beziehungstat“ unrichtig und sie verschleiere das patriarchale System, das dahintersteckt. „Beziehungstat, Eifersucht – nichts entschuldigt einen Frauenmord. Gewaltschutz beginnt mit einer verantwortungsvollen Sprache“, appelliert Manninger an Medienvertreter*innen. (Schluss) eb/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: spoepressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at/impressum/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright