SPÖ-Frauen tief betroffen von Femiziden

Wien (OTS) -

Im Namen der SPÖ-Frauen zeigt sich SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger tief betroffen über den Tod der 24-jährigen Frau, die nach der Gewalttat am Dienstag in der Leopoldstadt heute verstorben ist. „Wir SPÖ-Frauen trauern um die Frauen, die ermordet wurden und sprechen den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus“, so Manninger. Besonders betroffen mache der Umstand, dass nach diesen Femiziden zwei minderjährige Kinder zu Halbwaisen wurden. Es ist wichtig zu wissen, dass es in dieser traumatischen Situation für die Kinder und die Angehörigen professionelle Hilfe in Wien gibt. Die Femizide würden deutlich aufzeigen, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. „Der Nationale Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen ist notwendiger denn je. Es ist wichtig, dass die Regierung den NAP gegen Gewalt an Frauen als gemeinsamen Auftrag sieht“, so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin. ****

Es sei gut, dass der NAP gegen Gewalt an Frauen noch in diesem Jahr von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner präsentiert wird. „Gewaltschutz duldet keinen Aufschub“, so Manninger.

Gewaltschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, daher sei die Bezeichnung „Beziehungstat" unrichtig und sie verschleiere das patriarchale System, das dahintersteckt. „Beziehungstat, Eifersucht – nichts entschuldigt einen Frauenmord. Gewaltschutz beginnt mit einer verantwortungsvollen Sprache", appelliert Manninger an Medienvertreter*innen.