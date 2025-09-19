  • 19.09.2025, 11:08:32
  • /
  • OTS0064

Welttag des Kindes: Mehr Einsatz für die Gesundheit junger Menschen

PRAEVENIRE und Förderverein für Kinder- und Jugendlichenrehabilitation in Österreich fordern entschlossenes Handeln

Wien (OTS) - 

Zum Welttag des Kindes rufen das PRAEVENIRE Gesundheitsforum und der Förderverein für Kinder- und Jugendlichenrehabilitation dazu auf, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Österreich stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Die Gesundheit junger Menschen entscheidet über die Zukunft der Gesellschaft. Psychische Belastungen, Bewegungsmangel, Übergewicht, Diabetes und die Risiken der digitalen Welt machen deutlich: Kinder und Jugendliche brauchen gezielte Unterstützung, die weit über die Versorgung Erwachsener hinausgeht.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie verletzlich junge Generationen gegenüber Krisen sind – von der Pandemie über soziale Unsicherheiten bis hin zum Klimawandel. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder die Leidtragenden unserer Zeit sind. Wer in ihre Gesundheit investiert, investiert in Stabilität, Chancengleichheit und die Zukunft unseres Landes“, betonen die beiden Vereine.

Um diese Herausforderungen sichtbar zu machen und konkrete Lösungen zu erarbeiten, organisieren PRAEVENIRE und der Förderverein seit 2021 das PRAEVENIRE Gipfelgespräch Kinder- und Jugendgesundheit am Fuße der Rax. Heuer fand es bereits zum fünften Mal statt und brachte Expertinnen und Experten aus Medizin, Psychologie, Pädagogik, Sozialarbeit und Politik zusammen. Das Ziel dieser Treffen ist es, den Dialog zu fördern, Wissen zu bündeln und praxisnahe Empfehlungen für ein Gesundheitssystem zu entwickeln, das die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt.

Kinder- und Jugendgesundheit darf nicht vom Zufall abhängen. Es braucht verlässliche Strukturen, eine langfristige Finanzierung und den politischen Willen, Prävention, psychosoziale Betreuung und Rehabilitation flächendeckend auszubauen. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen ein Gesundheitssystem, das ihre Realität versteht – in Schulen, Familien, Freizeit und digitalen Räumen. Jeder investierte Euro zahlt sich mehrfach zurück: durch gesündere Lebenswege, weniger Folgekosten und mehr Chancen für die nächste Generation“, so die Forderung der beiden Vereine.

Mit den Gipfelgesprächen haben PRAEVENIRE und der Förderverein eine Plattform geschaffen, die den Diskurs kontinuierlich vorantreibt und konkrete Impulse liefert. Dieses Engagement wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. Das nächste Gipfeltreffen findet am 12. Mai 2026 am Fuße der Rax statt.

Rückfragen & Kontakt

PRAEVENIRE - Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen
Gesundheitsversorgung
Erika Stickl
Telefon: +43/664/359 13 42
E-Mail: e.stickl@perigroup.at
Website: https://praevenire.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WDM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright