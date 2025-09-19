SPÖ-Seltenheim: „Schluss mit Schummelei bei Lebensmittelpreisen – SPÖ sagt Shrinkflation den Kampf an!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ist erfreut über das rechtskräftige Urteil des Oberlandesgerichts Wien, das irreführende Geschäftspraktiken durch Shrinkflation Einhalt gebietet. „Der Kampf gegen die Teuerung hat für die SPÖ höchste Priorität. Wir packen an und greifen ein: Die SPÖ hat verstärkte Kontrollen bei irreführenden Rabatten und Preisangaben durchgesetzt und sorgt für mehr Wettbewerb durch die Stärkung der Wettbewerbsbehörde und des Kartellgerichts“, so Seltenheim, der betont: „Bei der Shrinkflation handelt es sich um versteckte Preiserhöhungen: Die Füllmenge wird reduziert, während Konsument*innen den gleichen Preis bezahlen müssen. Wir sagen diesen hinterhältigen Tricks den Kampf an – Schluss mit der Schummelei bei Lebensmittelpreisen!“ Die Regierung arbeitet derzeit ein Gesetz aus, mit dem sichergestellt wird, dass Shrinkflation künftig im Supermarkt transparent gekennzeichnet werden muss. ****

„Wir sorgen für mehr Transparenz und stärken die Wettbewerbsbehörde. Und wir gehen auf europäischer Ebene gegen den ungerechten ‚Österreich-Aufschlag‘ vor – diese territorialen Lieferbeschränkungen sind der Grund dafür, dass Lebensmittel bei uns um bis zu acht Prozent teurer sind“, so Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Lebensmittel, Wohnen und Energie müssen für alle leistbar sein. Mit dem Energiekrisenmechanismus und dem Sozialtarif für Strom schieben wir zukünftigen Preissprüngen einen Riegel vor und bekämpfen Energiearmut. Und mit Preiseingriffen bei den Mieten machen wir Wohnen leistbarer. Die SPÖ steht an der Seite der Bevölkerung. Wir sorgen für Gerechtigkeit und machen das Leben der Menschen leichter“, sagt Seltenheim. (Schluss) ls/bj