Vorschau auf die 4. Sitzung des Wiener Gemeinderates auf Verlagen am 22. September

Wien (OTS) -

Am Montag, 22. September 2025 tritt der Wiener Gemeinderat auf Verlangen der Grünen zu seiner 4. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen.

Das Thema der Sitzung lautet „Rot-Pinker Vorschlaghammer: Die Stadtregierung kürzt ziel- und planlos in der Daseinsvorsorge.“

Beginn der Sitzung im Gemeinderatssitzungsaal ist um 9 Uhr. Wie üblich bei Sitzungen auf Verlangen entfallen Fragestunde und „Aktuelle Stunde“

Zutrittsbestimmungen

Bei den Gemeinderatssitzungen im Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter akkreditierung@ma53.wien.gv.at eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf http://www.wien.gv.at/rk - zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf http://www.wien.gv.at/ mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter http://www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red