Vorschau auf die 4. Sitzung des Wiener Gemeinderates auf Verlagen am 22. September
Am Montag, 22. September 2025 tritt der Wiener Gemeinderat auf Verlangen der Grünen zu seiner 4. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen.
Das Thema der Sitzung lautet „Rot-Pinker Vorschlaghammer: Die Stadtregierung kürzt ziel- und planlos in der Daseinsvorsorge.“
Beginn der Sitzung im Gemeinderatssitzungsaal ist um 9 Uhr. Wie üblich bei Sitzungen auf Verlangen entfallen Fragestunde und „Aktuelle Stunde“
Zutrittsbestimmungen
Bei den Gemeinderatssitzungen im Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter akkreditierung@ma53.wien.gv.at eine Akkreditierung beantragen.
Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at
Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf http://www.wien.gv.at/rk - zudem gibt es einen Live-Stream der Sitzung auf http://www.wien.gv.at/ mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter http://www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://wien.gv.at/rk
