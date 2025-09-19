Noch eine Woche bis zum Start von „Willst Du mit mir gehen?“

Wien (OTS) -

Raus in die Natur – rein ins Herz! Auf dem Pfad der Liebe wandeln ORF 1 und – bereits 24 Stunden vorher – ORF ON, wenn die neue Dating-Sendung „Willst Du mit mir gehen?“ am 26. September 2025 um 21.20 Uhr an den Start geht und für jede Menge Herzklopfen sorgt. In jeder der neun Sendungen begleitet das Publikum einen Single auf einer Wanderung, bei der sie bzw. er auf vier Kandidatinnen und Kandidaten trifft. Doch nur eine:r darf den Weg bis zum Ende gehen.



In einer Mischung aus Romantik, Abenteuer und Unterhaltung verbindet die neue Dating-Sendung spannende Outdoor-Aktivitäten mit einer spielerischen Partnersuche, bei der sich die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Herausforderungen beweisen müssen. Beim gemeinsamen Slacklinen, Klettern und Flussüberqueren ist jedenfalls jede Menge Teamgeist gefragt.



In jeder Folge begleitet das Publikum einen Single auf einer abwechslungsreichen Wanderung quer durch einige der schönsten Regionen Österreichs: Hoch hinaus geht es in Ramsau am Dachstein, quer durch die Weinberge am Anninger, in Rust entlang des malerischen Neusiedler Sees, über den romantischen Bründlweg am Pogusch und „aufi aufn Berg“ am Schöckl, den Hausberg der Grazer:innen.



Unterwegs trifft der Single auf interessante Kandidatinnen und Kandidaten, die sein Herz erobern wollen. Zwischen Herzklopfen und Adrenalinkick werden die Paare in Beziehungstests auf die Probe gestellt. Beim Tandemsprung verlassen sie gemeinsam ihre Komfortzone, beim Klettern gehen sie an ihre Grenzen. Knifflige Beziehungsfragen sorgen für ehrliche, emotionale Momente. Beim Stallausmisten mit Humor oder bei Prüfungen, die blindes Vertrauen verlangen, beweisen sie Teamgeist – und es zeigt sich, ob sie wirklich zusammenpassen.



Durch die Sendung führt Moderatorin und Reporterin Michelle Pippan, die die Singles durch Höhen, Tiefen und Gänsehautmomente begleitet und am Ende die alles entscheidende Frage stellt: „Willst Du mit mir gehen?“



Michelle Pippan: „Mehr als ein TV-Format“



„‚Willst Du mit mir gehen?‘ ist mehr als ein TV-Format – es ist ein Format, das berührt und zeigt, dass Begegnungen echt sein können, es manchmal besser ist, Entscheidungen mit dem Herzen statt mit dem Kopf zu treffen, und man mutig sein darf. Um Großes zu erleben, ist es manchmal auch wichtig, aus der Komfortzone zu wandern“, gibt Michelle Pippan einen ersten Einblick. Ihre persönlichen Dating-Tipps? „Ob beim Sport, beim Candle-Light-Dinner oder bei einem Event – daten sollte man, wo und wie man sich selbst am wohlsten fühlt. Wenn man bei sich ist und genau weiß, was man will, zieht man auch genau den Menschen an, der am besten zu einem passt.“



Entstanden sind die neun Folgen an insgesamt neun Drehtagen. Bewerben konnten sich unternehmungslustige Singles, die mindestens 18 Jahre alt und auf der Suche nach ihrem Perfect Match waren. Die Videos wurden von einer Casting-Redaktion gesichtet, und jede:r Bewerber:in wurde zu einem Interview eingeladen, bevor schließlich jene Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt worden sind, die demnächst on air für Frühlingsgefühle im Herbst sorgen.