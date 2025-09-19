  • 19.09.2025, 10:50:02
Österreich bei digitaler Kommunikation weiter volle Fahrt voraus

RTR Internet Monitor für das 1. Quartal 2025 veröffentlicht

Wien (OTS) - 

Im 1. Quartal 2025 tippten die Österreicher:innen 24,8 Milliarden Chatnachrichten sowie 1.173 Millionen E-Mails und telefonierten über Messengerdienste, Fest- und Mobilnetze in Summe 16,4 Milliarden Minuten. 6 Milliarden Minuten wurden über Fest- und Mobilnetze telefoniert, 10,4 Milliarden Minuten über Messengerdienste.

„Dass ein ständig steigendes ‚digitales Verkehrsaufkommen‘ mit einem steigenden Up- und Downloadvolumina einher geht, liegt auf der Hand“, sagt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und nennt die aktuellen Zahlen für das 1. Quartal 2025, „das Datenvolumen stieg im Jahresvergleich von 2.913 Petabyte auf 3.133. Über festes Breitband wurden im 1. Quartal 2025 1.826 Petabyte konsumiert, über mobiles Breitband 1.307.“

Der RTR Internet Monitor ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/internet-monitor-q12025 veröffentlicht und enthält umfangreiche Marktdaten zu festem und mobilem Breitband, Auswertungen aus dem RTR-Netztest, Analysen von Daten aus der Zentralen Informationsstelle für Breitbandversorgung (ZIB) sowie Daten zu internetbasierten Kommunikationsdiensten.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)
MMag. Daniela Andreasch
Pressesprecherin Fachbereich Telekommunikation und Post
Telefon: 0158058401
E-Mail: daniela.andreasch@rtr.at

