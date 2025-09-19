„betrifft: uns“-Reportage zum Thema „Können Zugewanderte das Dorf retten?“

Wien (OTS) -

Viele Regionen in Österreich kämpfen mit Abwanderung. Vor allem junge Menschen ziehen weg – häufig wegen fehlender Arbeitsmöglichkeiten. Die niedrige Geburtenrate kann diesen Verlust nicht ausgleichen. Wirtshäuser, Postämter und Bäckereien schließen, der Ortskern verödet. Doch es gibt auch Gegentrends: Ajda Sticker hat sich für die „betrifft: uns“-Reportage „Können Zugewanderte das Dorf retten?“ – zu sehen am Samstag, dem 20. September 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 24. September, um 23.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – auf eine Reise durch Österreich gemacht und Menschen mit Migrationshintergrund getroffen, die durch ihre Arbeit zur lokalen Infrastruktur beitragen.



Zum Beispiel der Bäcker Nikoll Demaj, der im Norden Niederösterreichs dutzende Haushalte mit frischem Gebäck versorgt. Oder Violeta Halili, die ein Restaurant führt und täglich rund 70 Mittagsmenüs für Menschen aus den umliegenden Dörfern zubereitet. Auch der nigerianische Pfarrer Ephraim Nwaohiri gehört dazu – er lernte in Kärnten/Koroška gleich zwei Sprachen, um zweisprachige Messen für die lokale Bevölkerung abhalten zu können.