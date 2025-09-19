  • 19.09.2025, 10:28:03
WKNÖ-Ecker/Schedlbauer danken Landesrat Ludwig Schleritzko für die langjährige Zusammenarbeit

St. Pölten (OTS) - 

„Wir haben mit Landesrat Schleritzko stets einen Partner gehabt, der durch seine professionelle Arbeitsweise überzeugt hat. Gleichzeitig hatte er immer ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer. Dadurch konnten wir gemeinsam wichtige Projekte für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich umsetzen. Für seine neue Aufgabe in der Privatwirtschaft wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute“, hebt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, die langjährige gute Zusammenarbeit hervor.

„Ludwig Schleritzko hat sich durch seine Handschlagqualität und Verlässlichkeit ausgezeichnet“, betont WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer und ergänzt: „Sein Wechsel in die Privatwirtschaft ist aufgrund seiner Expertise und seinem umfassenden Verständnis der Wirtschafts- und Standortpolitik für die blaugelbe Wirtschaft ein großer Gewinn und er bleibt damit weiterhin ein wichtiger Partner für die Wirtschaftskammer NÖ.“

„Wir sind überzeugt, dass wir die bisher gute Zusammenarbeit auch mit dem neuen Landesrat Anton Kasser im Sinn der niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer fortführen werden“, sind sich Ecker und Schedlbauer einig.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Niederösterreich
Pressesprecher Roman Vonderhaid
Telefon: 02742 851-11103
E-Mail: roman.vonderhaid@wknoe.at
Website: https://wko.at/noe

