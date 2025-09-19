  • 19.09.2025, 10:23:32
Einladung zur Pressekonferenz: Herbstlohnrunden - „Wir verhandeln, damit sich die Menschen das Leben leisten können“

Gewerkschaft vida: Lohnzurückhaltung ist keine Lösung für die Wirtschaftskrise - erhöhter Personalbedarf gefährdet die Versorgungssicherheit

Wien. (OTS) - 

Die Gewerkschaft vida lädt am Donnerstag, 25. September 2025, zur Pressekonferenz „Herbstlohnrunden - „Wir verhandeln, damit sich die Menschen das Leben weiter leisten können“ ein. Anhand der Kollektivvertragsverhandlungen für die Berufsruppen Eisenbahnen, Flugsicherung, Handelsarbeiter:innen, Bewachung, und Ordensspitäler Oberösterreich wird die Bedeutung des Dienstleistungssektors für das Land hervorgehoben und erörtert, warum Lohnzurückhaltung keine Lösung für die Wirtschaftskrise ist und wie erhöhter Personalbedarf die Versorgungssicherheit bedroht. Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden – dieser wird in der kommenden Woche bekannt gegeben.

Zeit: Donnerstag, 25. September 2025, 09:30 Uhr

Ort: ÖGB Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, „Riverbox“, 10. Stock, 1020 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Gerhard Tauchner, Vorsitzender vida-Fachbereich Eisenbahn

Daniel Liebhart, Vorsitzender vida-Fachbereich Luftfahrt

Christine Heitzinger, Vorsitzende vida-Fachbereich Dienstleistungen

Um Anmeldung unter presse@vida.at wird gebeten!

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida / Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: hansjoerg.miethling@vida.at
Website: https://www.vida.at

