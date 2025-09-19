- 19.09.2025, 10:23:32
Einladung zur Pressekonferenz: Herbstlohnrunden - „Wir verhandeln, damit sich die Menschen das Leben leisten können“
Gewerkschaft vida: Lohnzurückhaltung ist keine Lösung für die Wirtschaftskrise - erhöhter Personalbedarf gefährdet die Versorgungssicherheit
Die Gewerkschaft vida lädt am Donnerstag, 25. September 2025, zur Pressekonferenz „Herbstlohnrunden - „Wir verhandeln, damit sich die Menschen das Leben weiter leisten können“ ein. Anhand der Kollektivvertragsverhandlungen für die Berufsruppen Eisenbahnen, Flugsicherung, Handelsarbeiter:innen, Bewachung, und Ordensspitäler Oberösterreich wird die Bedeutung des Dienstleistungssektors für das Land hervorgehoben und erörtert, warum Lohnzurückhaltung keine Lösung für die Wirtschaftskrise ist und wie erhöhter Personalbedarf die Versorgungssicherheit bedroht. Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden – dieser wird in der kommenden Woche bekannt gegeben.
Zeit: Donnerstag, 25. September 2025, 09:30 Uhr
Ort: ÖGB Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, „Riverbox“, 10. Stock, 1020 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen:
Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida
Gerhard Tauchner, Vorsitzender vida-Fachbereich Eisenbahn
Daniel Liebhart, Vorsitzender vida-Fachbereich Luftfahrt
Christine Heitzinger, Vorsitzende vida-Fachbereich Dienstleistungen
Um Anmeldung unter presse@vida.at wird gebeten!
Rückfragen & Kontakt
Gewerkschaft vida / Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: hansjoerg.miethling@vida.at
Website: https://www.vida.at
