  19.09.2025, 10:22:33
AVISO: 22. September Aktion kritischer Schüler_innen "Safe Abortion Day"

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Pressevertreter_innen,

am 22. September 2025 findet gemeinsam mit dem VSSTÖ, sozialischte Jugend und der Jungen Generation eine Kundgebung vor dem Bundeskanzleramt (Ballhausplatz 2, 1010 Wien) um 9 Uhr statt, zum Thema „Safe Abortion Day“.

Wir möchten die Presse einladen, um auf die Dringlichkeit für sichere Schwangerschaftsabbrüche aufmerksam zu machen und ein Zeichen für feministische Gesundheitspolitik zu setzen.

Ich hoffe, Sie finden auch Anklang an dieser Veranstaltung und freuen uns auf Ihr kommen.

Mit freundlichen Grüßen!

Kundgebung zum Thema "Safe Abortion Day"

Datum: 22.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: vor dem Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Aktion kritischer Schüler_innen
Elena Ettinger
Telefon: +43 681 81671822
E-Mail: elena.ettinger@aks.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
