  • 19.09.2025, 10:05:03
  • /
  • OTS0042

Kosten der österreichischen Pensionskassen

Die Jubelmeldung des Fachverbands in der Wirtschaftskammer entbehren jeder Grundlage

Wien (OTS) - 

Die Darstellung der WKO ist unvollständig und zeichnet für die Öffentlichkeit ein völlig verzerrtes Bild.

Die wahren Kosten sind in informierten Kreisen und auch den Eigentümern längst bekannt.

Zu den direkt verrechneten Kosten kommen noch die in den Fonds direkt verrechneten nicht unerheblichen Spesen der Fondsmanager hinzu. Die Pensionskassen scheuen sich seit Jahren diese für die Berechtigten offenzulegen. Hier stellt sich die Frage wem das nützt? Die 1,1 Millionen Berechtigten der Pensionskassen und ihre Informationsrechte werden einfach ignoriert.

Vielmehr sollte man die schwache Performance thematisieren.

Der Vergleich der OECD (Pension Markets in Focus 2024) zeigt deutlich, dass unsere Pensionskassen weit abgeschlagen liegen. Dänemark und die Niederlande erreichten eine um zwei Prozent bessere Performance, Australien und Kanada liegen bei 6,9% bzw. 6,4%, also mehr als doppelt so viel Ertrag.

Allein das Jahr 2025 zeigt, dass die Pensionskassen zum falschen Zeitpunkt und auch völlig risikoavers investieren, so wurden die Kursrückgänge im April nicht für Investitionen und zusätzliche Ertragschancen genutzt. Das lässt vermuten, dass man das Geschäft seit Jahren nicht versteht.

Peter Weller, Obmann von PEKABE dazu: “Der Gesetzgeber ist ebenso gefordert wie die FMA um hier zu einer akzeptablen Lösung zu kommen”.

Rückfragen & Kontakt

PEKABE - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten.at
Peter Weller, Obmann
Telefon: +43 699 118 74 566
E-Mail: office@pekabe.at
Website: https://www.pekabe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PKB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright