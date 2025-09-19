Wiener Rauchfangkehrer-Film gewinnt in Hollywood

Wien (OTS) -

Der Dokumentarfilm „Vom Rußknecht zum Energieberater – die Wiener Rauchfangkehrer“ (englisch: From Black to Green – A Chimney Sweep’s Journey) wurde bei den renommierten US International Awards 2025 in Los Angeles gleich zweifach ausgezeichnet. Der Film erhielt den Silver Award in zwei hochkarätigen Kategorien: „Documentaries and Reports – Environment, Ecology and Sustainability“ sowie „Documentaries and Reports – Safety“. Die internationale Jury würdigte die gelungene filmische Umsetzung eines gesellschaftlich und ökologisch relevanten Themas: den Wandel des traditionsreichen Berufsstandes der Rauchfangkehrer zu modernen Energieberatern und Sicherheitsprofis. Die Produktion rund um das Erfolgsduo Alexander und Nadeschda Schukoff von Alexander Schukoff Film erzählt anhand eindrucksvoller Bilder und persönlicher Geschichten aus Wien, wie die Rauchfangkehrer aktiv zur Energiewende und zum Klimaschutz beitragen.

Hollywood zeichnet Wiener Rauchfangkehrer-Film aus

Christian Leiner, Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer der Wirtschaftskammer Wien: „Der Film zeigt eindrucksvoll, wie sich unser Beruf in den letzten Jahren verändert hat. Wir Rauchfangkehrer sind heute nicht nur Garanten für Brandschutz und Sicherheit, sondern auch wichtige Partner in Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes. Diese internationale Auszeichnung macht uns sehr stolz und unterstreicht die Bedeutung unseres Handwerks weit über die Grenzen Österreichs hinaus.“

Der Film wurde im Rahmen einer ORF-Dokumentationsreihe erstmals ausgestrahlt und stieß bereits in Österreich auf große Resonanz. Mit dem Erfolg bei den US International Awards, einem der ältesten und bedeutendsten internationalen Festivals für Wirtschafts- und Dokumentarfilme, erfährt die Produktion nun auch internationale Anerkennung. „Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für das gesamte Team – und eine schöne Bestätigung dafür, dass auch lokal verwurzelte Geschichten weltweite Relevanz und Wirkung entfalten können“, so Alexander Schukoff.

Weitere Informationen zum preisgekrönten Film gibt es auf der Website des US International Filmfestival: https://www.usinternationalawards.com/singlewinner/302