AVISO: Auszeichnung Zivildiener des Jahres 2025 mit Bundesministerin Claudia Plakolm, 23. September 2025, 18.00 Uhr

Am Dienstag, den 23. September 2025, lädt Bundesministerin Claudia Plakolm zur Auszeichnung der Zivildiener des Jahres 2025 ins Bundeskanzleramt. Es wird aus jedem der neun Bundesländer einen Landessieger geben. Als „Zivildiener des Jahres 2025“ wird einer der neun Landessieger ausgezeichnet. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Termin für Medien:

18.00 - 19.00 Uhr

PREISVERLEIHUNG

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 17.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).