Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund findet am Mittwoch, dem 24. September 2025, um 17.00 Uhr im Festsaal der BV 09 in der Währinger Straße 43 statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/alsergrund/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk, Tel. +43 1 4000-09110 bzw. E-Mail post@bv09.wien.gv.at .

