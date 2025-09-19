AVISO - 24. September: Demonstration „Hartäckerstrasse - 30 km/h sind genug."

Wien (OTS) -

Seit längerem setzen sich die Seniorinnen und Senioren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling für eine Temporeduzierung vor ihrem Wohn- bzw. Arbeitsplatz ein. Das ist bisher an einem Veto der Wiener Linien gescheitert.

Bewohner und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling demonstrieren für mehr Verkehrssicherheit

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Park Residenz laden zu einem Lokalaugenschein ein und demonstrieren unter dem Motto „30 km/h sind genug – Mehr Sicherheit für Bewohner und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling“. Die Initiative wird vor Ort auch vom Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch unterstützt, der entsprechende Beschlüsse des Bezirksparlaments vorweisen kann.

Datum: 24.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: vor der Park Residenz Döbling

Hartäckerstrasse 45

1190 Wien

URL: https://www.park-residenz.at/