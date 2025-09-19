- 19.09.2025, 10:00:10
AVISO - 24. September: Demonstration „Hartäckerstrasse - 30 km/h sind genug."
Seit längerem setzen sich die Seniorinnen und Senioren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling für eine Temporeduzierung vor ihrem Wohn- bzw. Arbeitsplatz ein. Das ist bisher an einem Veto der Wiener Linien gescheitert.
Bewohner und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling demonstrieren für mehr Verkehrssicherheit
Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Park Residenz laden zu einem Lokalaugenschein ein und demonstrieren unter dem Motto „30 km/h sind genug – Mehr Sicherheit für Bewohner und Mitarbeiter der Park Residenz Döbling“. Die Initiative wird vor Ort auch vom Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch unterstützt, der entsprechende Beschlüsse des Bezirksparlaments vorweisen kann.
Datum: 24.09.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: vor der Park Residenz Döbling
Hartäckerstrasse 45
1190 Wien
URL: https://www.park-residenz.at/
Rückfragen & Kontakt
Park Residenz Döbling
Direktor Georg B. Gonano
Telefon: +43 1 476 20-600
E-Mail: info@park-residenz.at
Website: https://www.park-residenz.at/
